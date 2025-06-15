Было найдено 270 тел: обнародовали количество жертв катастрофы самолета Air India

В результате авиакатастрофы рейса Air India вблизи Ахмедабада погибли не менее 270 человек. Как сообщили врачи, большинство жертв - пассажиры и члены экипажа. Идентификация тел продолжается с помощью ДНК-анализа. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Врачи в Индии сообщают, что на месте авиакатастрофы в Ахмедабаде, произошедшей в четверг, было найдено 270 тел. В субботу президент Ассоциации молодых врачей колледжа, доктор Дхавал Гамети, подтвердил, что "больница получила тела 270 жертв". Из них 241 - являются пассажирами и членами экипажа рейса AI171.

Более тридцати жертв были официально идентифицированы с помощью образцов ДНК, предоставленных родственниками. Официальные лица также пытаются установить, сколько людей погибло на месте событий, и продолжают процесс сравнения образцов ДНК для подтверждения личностей жертв.

Дополнение

Индийские СМИ сообщили, что самолет авиакомпании Air India, направлявшийся в Лондон разбился вскоре после взлета возле аэропорта Ахмедабада на западе Индии в четверг днем. Авиакомпания Air India подтвердила инцидент со своим самолетом.

Пассажирский Boeing 787-8, на борту которого было 242 человека, упал на общежитие, что привело к гибели пассажиров и людей на земле. На месте падения самолета в Индии нашли 204 тела.

Полиция сообщила об одном выжившем, но число погибших могло расти, поскольку самолет упал в жилом районе.