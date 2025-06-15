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Було знайдено 270 тіл: оприлюднили кількість жертв катастрофи літака Air India

Київ • УНН

 • 992 перегляди

В авіакатастрофі рейсу Air India поблизу Ахмедабада загинуло 270 людей. Ідентифікація тіл триває за допомогою ДНК-аналізу, вже опізнано понад 30 жертв.

Було знайдено 270 тіл: оприлюднили кількість жертв катастрофи літака Air India

У результаті авіакатастрофи рейсу Air India поблизу Ахмедабада загинули щонайменше 270 людей. Як повідомили лікарі, більшість жертв - пасажири та члени екіпажу. Ідентифікація тіл триває за допомогою ДНК-аналізу. Про це пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Лікарі в Індії повідомляють, що на місці авіакатастрофи в Ахмедабаді, що сталася в четвер, було знайдено 270 тіл. У суботу президент Асоціації молодих лікарів коледжу, доктор Дхавал Гаметі, підтвердив, що "лікарня отримала тіла 270 жертв". З них 241 - є пасажирами та членами екіпажу рейсу AI171.

Понад тридцять жертв були офіційно ідентифіковані за допомогою зразків ДНК, наданих родичами. Офіційні особи також намагаються встановити, скільки людей загинуло на місці подій, і продовжують процес порівняння зразків ДНК для підтвердження особистостей жертв.

Доповнення

Індійські ЗМІ повідомили, що літак авіакомпанії Air India, який прямував до Лондона розбився невдовзі після зльоту біля аеропорту Ахмедабада на заході Індії в четвер вдень. Авіакомпанія Air India підтвердила інцидент зі своїм літаком.

Пасажирський Boeing 787-8, на борту якого було 242 людини, впав на гуртожиток, що призвело до загибелі пасажирів і людей на землі. На місці падіння літака в Індії знайшли 204 тіла.

Поліція повідомила про одного вцілілого, але число загиблих могло зростати, оскільки літак впав у житловому районі.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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