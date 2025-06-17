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Розслідування авіакатастрофи в Індії: слідчі вивчають чорні скриньки у пошуках причин трагедії

Київ • УНН

 • 514 перегляди

В Індії розслідують катастрофу Boeing 787-8, де загинуло 270 людей. Знайдено обидві чорні скриньки, експерти вивчають записи для встановлення причин трагедії.

Розслідування авіакатастрофи в Індії: слідчі вивчають чорні скриньки у пошуках причин трагедії

Індійські слідчі продовжують розслідування масштабної авіакатастрофи, яка сталася минулого тижня із літаком Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India. Обидві чорні скриньки знайдено, їх вивчають слідчі у пошуках причин трагедії, що забрала життя щонайменше 270 людей. Про це повідомляє ABC News, передає УНН.

Деталі

Згідно з повідомленнями, бортовий самописець і кабінний голосовий реєстратор містять важливу інформацію: переговори екіпажу, параметри роботи двигунів, сигнали тривоги та інші дані, які можуть вказати на причину трагедії. Самописці були виявлені під уламками літака, що розбився невдовзі після зльоту в індійському місті Ахмедабад, впавши на гуртожиток місцевого медичного коледжу.

На борту перебували 242 особи, з яких вижити вдалося лише одному пасажиру. Ще 29 людей загинули на землі. Це одна з найтрагічніших авіаційних катастроф в історії Індії за останні десятиліття.

Розслідуванням займається Бюро розслідування авіаційних інцидентів Індії (AAIB) у співпраці з експертами зі США, Великої Британії та представниками компанії Boeing. Як зазначив авіаційний експерт і колишній пілот Аміт Сінгх, дані з чорних скриньок мають вирішальне значення для встановлення послідовності подій, що призвели до катастрофи. За його словами, реєстратори мають також зафіксувати спілкування екіпажу з диспетчерською службою.

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За офіційною інформацією, літак перед аварією подав сигнал лиха. Окрім аналізу самописців, слідчі також переглядають відеозаписи з камер спостереження та опитують очевидців. Додатково вивчаються записи щодо підготовки екіпажу, навантаження літака, характеристики двигунів, їхня потужність та можливі попередні несправності.

Колишній очільник AAIB Ауробіндо Ханда зауважив, що розслідування може затягнутися, з огляду на високий ступінь пошкодження літака внаслідок пожежі. За його словами, фахівці працюють відповідно до міжнародного керівного документа з розслідувань авіакатастроф, так званого "DOC 9756", затвердженого ООН.

Індійський уряд вже створив спеціальний комітет високого рівня для визначення причин катастрофи та розробки майбутніх запобіжних заходів. Попередній звіт очікується протягом трьох місяців.

Також вжито додаткових заходів для перевірки технічного стану всіх літаків Boeing 787 Dreamliner, що експлуатуються Air India. Авіакомпанія має у своєму флоті 33 таких повітряних судна.

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Доповення

Літак авіакомпанії Air India (Boeing 787-8 Dreamliner), який прямував до Лондона розбився невдовзі після зльоту біля аеропорту Ахмедабада на заході Індії в четвер, 12 червня, вдень. Авіакомпанія Air India підтвердила інцидент зі своїм літаком.

Пасажирський Boeing 787-8, на борту якого було 242 людини, впав на гуртожиток, що призвело до загибелі пасажирів і людей на землі. Трагедія забрала загалом 270 життів. Один пасажир повітряного судна вижив.

Лілія Набока

Лілія Набока

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