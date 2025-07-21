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Падение истребителя на школу в Бангладеш: по меньшей мере 19 погибших, более сотни раненых детей и взрослых

Киев • УНН

 • 500 просмотра

В понедельник учебный самолет ВВС Бангладеш F-7 BGI разбился на территории колледжа и школы в Дакке, что привело к гибели по меньшей мере 19 человек и госпитализации более 100 человек с ожогами. Инцидент произошел в школе и колледже Milestone, а временное правительство Бангладеш обещает расследовать причины аварии.

Падение истребителя на школу в Бангладеш: по меньшей мере 19 погибших, более сотни раненых детей и взрослых

В понедельник по меньшей мере 19 человек погибли в результате падения учебного самолета военно-воздушных сил Бангладеш на территорию колледжа и школы в столичном городе Дакка, сообщил представитель пожарной службы. Более 100 человек, включая детей и взрослых, были госпитализированы с ожогами, сообщил журналистам врач Национального института ожогов и пластической хирургии, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам официальных лиц, инцидент произошел в школе и колледже Milestone в северном районе Дакки Уттара.

Учебный самолет F-7 BGI ВВС Бангладеш разбился в Уттаре. Самолет взлетел в 13:06 (07:06 по Гринвичу)

- говорится в заявлении отдела по связям с общественностью военных.

На видео последствий аварии виден большой пожар возле газона, который выбрасывал густой столб дыма в небо, а толпа наблюдала за этим издалека.

Пожарные распыляли воду на изуродованные остатки самолета, который, вероятно, врезался в стену здания, повредив железные решетки и создав огромную дыру в конструкции.

Ученика третьего класса привезли мертвым, а троих других, в возрасте 12, 14 и 40 лет, госпитализировали в больницу

- сказал Бидхан Саркер, руководитель ожогового отделения Даккского медицинского колледжа и больницы, куда доставили некоторых пострадавших.

На кадрах также видно, как люди кричали и плакали, а другие пытались их утешить.

Когда я забирал своих детей и подошел к воротам, я понял, что что-то доносилось сзади... Я услышал взрыв. Когда я оглянулся, я увидел только огонь и дым

- сказал Масуд Тарик, учитель школы.

Мухаммад Юнус, глава временного правительства Бангладеш, заявил, что будут приняты "необходимые меры" для расследования причины аварии и "обеспечения всяческой помощи".

Потери, которые понесли Воздушные силы... студенты, родители, учителя и персонал, а также другие пострадавшие в этой аварии, являются невосполнимыми

- сказал он.

Дополнение

Индия отказала следователю ООН в доступе к расследованию катастрофы самолета Air India, которая унесла жизни 260 человек 12 июня. Это произошло несмотря на критику за задержки в анализе "черных ящиков".

Самолет Saudia Airlines, летевший из Саудовской Аравии, совершил аварийную посадку в Индонезии из-за сообщения о взрывчатке на борту. Все 442 пассажира эвакуированы, полиция обыскивает самолет.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости МираПроисшествия
Reuters
Организация Объединенных Наций
Индонезия
Бангладеш
Саудовская Аравия
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