Падение истребителя на школу в Бангладеш: по меньшей мере 19 погибших, более сотни раненых детей и взрослых

В понедельник по меньшей мере 19 человек погибли в результате падения учебного самолета военно-воздушных сил Бангладеш на территорию колледжа и школы в столичном городе Дакка, сообщил представитель пожарной службы. Более 100 человек, включая детей и взрослых, были госпитализированы с ожогами, сообщил журналистам врач Национального института ожогов и пластической хирургии, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам официальных лиц, инцидент произошел в школе и колледже Milestone в северном районе Дакки Уттара.

Учебный самолет F-7 BGI ВВС Бангладеш разбился в Уттаре. Самолет взлетел в 13:06 (07:06 по Гринвичу) - говорится в заявлении отдела по связям с общественностью военных.

На видео последствий аварии виден большой пожар возле газона, который выбрасывал густой столб дыма в небо, а толпа наблюдала за этим издалека.

Пожарные распыляли воду на изуродованные остатки самолета, который, вероятно, врезался в стену здания, повредив железные решетки и создав огромную дыру в конструкции.

Ученика третьего класса привезли мертвым, а троих других, в возрасте 12, 14 и 40 лет, госпитализировали в больницу - сказал Бидхан Саркер, руководитель ожогового отделения Даккского медицинского колледжа и больницы, куда доставили некоторых пострадавших.

На кадрах также видно, как люди кричали и плакали, а другие пытались их утешить.

Когда я забирал своих детей и подошел к воротам, я понял, что что-то доносилось сзади... Я услышал взрыв. Когда я оглянулся, я увидел только огонь и дым - сказал Масуд Тарик, учитель школы.

Мухаммад Юнус, глава временного правительства Бангладеш, заявил, что будут приняты "необходимые меры" для расследования причины аварии и "обеспечения всяческой помощи".

Потери, которые понесли Воздушные силы... студенты, родители, учителя и персонал, а также другие пострадавшие в этой аварии, являются невосполнимыми - сказал он.

Дополнение

Индия отказала следователю ООН в доступе к расследованию катастрофы самолета Air India, которая унесла жизни 260 человек 12 июня. Это произошло несмотря на критику за задержки в анализе "черных ящиков".

Самолет Saudia Airlines, летевший из Саудовской Аравии, совершил аварийную посадку в Индонезии из-за сообщения о взрывчатке на борту. Все 442 пассажира эвакуированы, полиция обыскивает самолет.