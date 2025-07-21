У Бангладеші військовий літак впав на території школи: відомо про одного загиблого

У Бангладеші літак F-7 BGI повітряних сил країни розбився вдень на території кампусу школи та коледжу Майлстоун в районі Уттара міста Дакка. Відомо про щонайменше одну загиблу людину та чотирьох поранених, пише УНН з посиланням на NDTV World.

Деталі

За словами військових та представника пожежної служби, у понеділок вдень навчальний літак Повітряних сил Бангладеш розбився на території школи в районі Уттара на півночі Дакки. Результаті цього щонайменше одна людина загинула та інші отримали поранення.

Літак розбився вдень на території школи та коледжу Майлстоун в районі Уттара Дакки, де були присутні діти. На телевізійних кадрах видно вогонь і дим, який йшов на місці аварії.

Відділ зв'язків з громадськістю армії Бангладеш у короткій заяві підтвердив, що літак F-7 BGI, який зазнав трощі, належав Повітряним силам. Представник пожежної служби Ліма Хан також підтвердив, що щонайменше одна людина загинула, а ще четверо отримали поранення. Додаткова інформація буде надана згодом.

Доповнення

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