В Бангладеш военный самолет упал на территории школы: известно об одном погибшем

В Бангладеш самолет F-7 BGI ВВС страны разбился днем на территории кампуса школы и колледжа Майлстоун в районе Уттара города Дакка. Известно о как минимум одном погибшем и четырех раненых, пишет УНН со ссылкой на NDTV World.

Детали

По словам военных и представителя пожарной службы, в понедельник днем учебный самолет ВВС Бангладеш разбился на территории школы в районе Уттара на севере Дакки. В результате этого как минимум один человек погиб и другие получили ранения.

Самолет разбился днем на территории школы и колледжа Майлстоун в районе Уттара Дакки, где присутствовали дети. На телевизионных кадрах видны огонь и дым, который шел на месте аварии.

Отдел по связям с общественностью армии Бангладеш в кратком заявлении подтвердил, что самолет F-7 BGI, потерпевший крушение, принадлежал Военно-воздушным силам. Представитель пожарной службы Лима Хан также подтвердил, что как минимум один человек погиб, а еще четверо получили ранения. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

Дополнение

Индия отказала следователю ООН в доступе к расследованию катастрофы самолета Air India, которая унесла жизни 260 человек 12 июня. Это произошло несмотря на критику за задержки в анализе "черных ящиков".

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