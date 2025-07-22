Авиакатастрофа в Бангладеш: более 30 человек погибли

В результате падения самолета на школу в Бангладеш погибли по меньшей мере 31 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

До этого CNN сообщало, что погибло 27 человек, 17 из которых являются детьми. В то же время в результате авиакатастрофы погиб пилот и учительница школы - она помогала ученикам выбраться из здания и получила ожоги.

Кроме того, сообщается, что сотни студентов протестовали возле места происшествия, требуя привлечения виновных к ответственности, выплаты компенсаций семьям жертв и прекращения тренировочных полетов. Правительство Бангладеш расследует причины авиакатастрофы, а также объявило день траура по погибшим из-за падения самолета.

Напомним

В понедельник, 21 июля, военный самолет F-7 BGI Воздушных сил Бангладеш разбился на территории школы и колледжа Майлстоун в Дакке. Сначала сообщалось об одном погибшем и четырех раненых.

Позже УНН сообщал, что в результате падения самолета стало известно о по меньшей мере 19 погибших и более сотни раненых детей и взрослых