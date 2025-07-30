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В Германии самолет Бундесвера упал в реку: два человека погибли, еще один считается пропавшим без вести

Киев • УНН

 • 378 просмотра

В Германии в реку Мульде упал вертолет Бундесвера, погибли два человека. Министр обороны посетил место аварии, поиски одного человека продолжаются.

В Германии самолет Бундесвера упал в реку: два человека погибли, еще один считается пропавшим без вести

В Германии в результате падения вертолета немецких Вооруженных сил погибли два человека. Об этом сообщает Spiegel, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что вертолет упал в реку Мульде неподалеку от Гриммы в Саксонии. Он использовался для учебного полета.

Министр обороны Германии Борис Писториус посетил место аварии, чтобы оценить ситуацию. Впоследствии Писториус сообщил, что были найдены два тела, а один человек до сих пор считается пропавшим без вести. Воздушные силы, арендовавшие вертолет для обучения пилотов Бундесвера, продолжат поиски пропавшего без вести человека

- говорится в сообщении.

Также указывается, что Бундесвер объявил на месте аварии закрытую военную зону.

Напомним

В начале июля в Германии на трассе А19 перевернулся туристический автобус Flixbus, следовавший из Копенгагена в Вену. В результате ДТП пострадали 23 человека, среди них четверо граждан Украины.

Авиакатастрофа в Бангладеш: более 30 человек погибли22.07.25, 14:23 • 3777 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Бундесвер
Борис Писториус
Германия