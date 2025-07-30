В Германии самолет Бундесвера упал в реку: два человека погибли, еще один считается пропавшим без вести
Киев • УНН
В Германии в реку Мульде упал вертолет Бундесвера, погибли два человека. Министр обороны посетил место аварии, поиски одного человека продолжаются.
В Германии в результате падения вертолета немецких Вооруженных сил погибли два человека. Об этом сообщает Spiegel, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что вертолет упал в реку Мульде неподалеку от Гриммы в Саксонии. Он использовался для учебного полета.
Министр обороны Германии Борис Писториус посетил место аварии, чтобы оценить ситуацию. Впоследствии Писториус сообщил, что были найдены два тела, а один человек до сих пор считается пропавшим без вести. Воздушные силы, арендовавшие вертолет для обучения пилотов Бундесвера, продолжат поиски пропавшего без вести человека
Также указывается, что Бундесвер объявил на месте аварии закрытую военную зону.
Напомним
В начале июля в Германии на трассе А19 перевернулся туристический автобус Flixbus, следовавший из Копенгагена в Вену. В результате ДТП пострадали 23 человека, среди них четверо граждан Украины.
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