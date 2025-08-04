На Майорці розбився літак: загинули американський експілот і його 13-річний син

$41.710.00
47.750.00
ukenru
3 серпня, 10:28 • 11327 перегляди
"Є домовленість про обмін 1200 полонених": Зеленський обговорив із Умєровим та Єрмаком підготовку нової зустрічі в Стамбулі
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 122746 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
2 серпня, 16:52 • 212112 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo
2 серпня, 11:37 • 105936 перегляди
Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр
1 серпня, 17:22 • 167108 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 362824 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 309895 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 134580 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 113998 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 208676 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.3м/с
71%
750мм
Популярнi новини
На Київщині нетверезий водій збив двох малолітніх дітей: поліція затримала зловмисника Photo3 серпня, 12:06 • 4090 перегляди
Банки ОАЕ закривають рахунки російських компаній - розвідка3 серпня, 12:14 • 6120 перегляди
Смерч і підтоплення: на півдні росії введено режим надзвичайної ситуації3 серпня, 13:39 • 13673 перегляди
У кургані, в рф, масштабна пожежа на газорозподільній підстанції: через інцидент евакуюють людей та відключають подачу газу3 серпня, 15:39 • 7854 перегляди
Змушені були відстрілюватися: військові ТЦК у Миколаївській області зазнали нападу з боку місцевих жителів17:02 • 10801 перегляди
Публікації
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 103369 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 122771 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 362839 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 191636 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 309909 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Девід Леммі
Нарендра Моді
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Донецька область
Франція
Реклама
УНН Lite
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 212131 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 86643 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 123715 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 137330 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 210398 перегляди
Актуальне
ФАБ-250
The New York Times
Fox News
Ґардіан
YouTube

На Майорці розбився літак: загинули американський експілот і його 13-річний син

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Біля іспанського острова Майорка розбився легкомоторний літак, загинули 60-річний колишній пілот ВПС США та його 13-річний син. Катастрофа сталася 2 серпня під час акробатичних маневрів над морем, причини з'ясовуються.

На Майорці розбився літак: загинули американський експілот і його 13-річний син

Біля іспанського острова Майорка розбився легкомоторний літак, загинули 60-річний колишній пілот ВПС США та його 13-річний син. Аварія сталася під час акробатичних маневрів над морем. Причини трагедії з'ясовуються. Про це інформує УНН з посиланням на El Pais та ABC.

Деталі

Двомісний легкомоторний літак зазнав аварії вранці 2 серпня в районі міста Сольєр.

Зазначається, що літак довго виконував акробатичні маневри над морем і впав у воду за сотню метрів від берега на очах у багатьох свідків.

У неділю, 3 серпня рятувальні служби знайшли тіла людей, які були на борту – 60-річного американця з його 13-річним сином.

Причини аварії наразі невідомі. Невдовзі перед падінням пілот встиг передати диспетчерам сигнал тривоги.

За інформацією ABC, загиблий чоловік у минулому служив пілотом ВПС США на F-18 і F-14 на авіаносцях. Після відставки він проживав у Німеччині і працював пілотом у комерційній авіації, а на іспанський острів приїхав на відпочинок.

Літак, на якому він розбився, був його власним двомісним Harmon Rocket.

Нагадаємо

26 липня 2025 року біля узбережжя Каліфорнії у США розбився приватний літак Beech 95-B55. Одна людина загинула, двоє зникли безвісти. Проблеми на борту виникли невдовзі після зльоту, а дані веб-ресурсу Aviation Safety Network, який збирає інформацію про авіаційні події, свідчать, що літак "розбився в морі під час нічного заходу на посадку в аеропорту Монтерей".

Літак Boeing загорівся під час зльоту в Денвері: на борту було 179 пасажирів27.07.25, 07:25 • 4126 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Повітряні сили США
Ель Паїс
Каліфорнія
Німеччина
Сполучені Штати Америки