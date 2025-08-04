На Майорці розбився літак: загинули американський експілот і його 13-річний син

Біля іспанського острова Майорка розбився легкомоторний літак, загинули 60-річний колишній пілот ВПС США та його 13-річний син. Аварія сталася під час акробатичних маневрів над морем. Причини трагедії з'ясовуються. Про це інформує УНН з посиланням на El Pais та ABC.

Деталі

Двомісний легкомоторний літак зазнав аварії вранці 2 серпня в районі міста Сольєр.

Зазначається, що літак довго виконував акробатичні маневри над морем і впав у воду за сотню метрів від берега на очах у багатьох свідків.

У неділю, 3 серпня рятувальні служби знайшли тіла людей, які були на борту – 60-річного американця з його 13-річним сином.

Причини аварії наразі невідомі. Невдовзі перед падінням пілот встиг передати диспетчерам сигнал тривоги.

За інформацією ABC, загиблий чоловік у минулому служив пілотом ВПС США на F-18 і F-14 на авіаносцях. Після відставки він проживав у Німеччині і працював пілотом у комерційній авіації, а на іспанський острів приїхав на відпочинок.

Літак, на якому він розбився, був його власним двомісним Harmon Rocket.

Нагадаємо

26 липня 2025 року біля узбережжя Каліфорнії у США розбився приватний літак Beech 95-B55. Одна людина загинула, двоє зникли безвісти. Проблеми на борту виникли невдовзі після зльоту, а дані веб-ресурсу Aviation Safety Network, який збирає інформацію про авіаційні події, свідчать, що літак "розбився в морі під час нічного заходу на посадку в аеропорту Монтерей".

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