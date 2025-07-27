У США літак упав у море - одна людина загинула, ще двоє зникли безвісти
Київ • УНН
Приватний літак Beech 95-B55 розбився в морі біля Пасіфік-Гроув, Каліфорнія, в суботу близько 22:40. Одна людина загинула, двоє зникли безвісти, триває пошукова операція.
Біля узбережжя Каліфорнії у США триває пошуково-рятувальна операція після того, як літак розбився в морі, щонайменше одна людина загинула, а ще двоє вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє The Sun, пише УНН.
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Місцева влада підтвердила, що приватний літак упав у воду біля міста Пасіфік-Гроув у суботу близько 22:40. Триває багатовідомча пошукова операція.
За даними веб-сайту відстеження польотів Flight Radar, двомоторний літак Beech 95-B55 прямував до регіонального аеропорту Монтерей з аеропорту Сан-Карлос, звідки він вилетів близько 22:07.
Вважається, що проблеми на борту виникли невдовзі після зльоту, а дані веб-ресурсу Aviation Safety Network, який збирає інформацію про авіаційні події, свідчать, що літак "розбився в морі під час нічного заходу на посадку в аеропорту Монтерей".
За даними берегової охорони, на борту перебувало троє людей.
Згідно з повідомленнями ЗМІ, які працюють на місці події, тіло однієї людини знайшли, водолази продовжують пошуки в цьому районі.
На цей час не відомо, що стало причиною аварії, але Національна рада з безпеки на транспорті аналізує уламки, які вже почало викидати на берег після авіатрощі, пише видання.
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