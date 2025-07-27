В США самолет упал в море – один человек погиб, еще двое пропали без вести
Киев • УНН
Частный самолет Beech 95-B55 разбился в море возле Пасифик-Гроув, Калифорния, в субботу около 22:40. Один человек погиб, двое пропали без вести, продолжается поисковая операция.
У побережья Калифорнии в США продолжается поисково-спасательная операция после того, как самолет разбился в море, по меньшей мере один человек погиб, а еще двое считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает The Sun, пишет УНН.
Детали
Местные власти подтвердили, что частный самолет упал в воду у города Пасифик-Гроув в субботу около 22:40. Продолжается многоведомственная поисковая операция.
По данным веб-сайта отслеживания полетов Flight Radar, двухмоторный самолет Beech 95-B55 направлялся в региональный аэропорт Монтерей из аэропорта Сан-Карлос, откуда он вылетел около 22:07.
Считается, что проблемы на борту возникли вскоре после взлета, а данные веб-ресурса Aviation Safety Network, который собирает информацию об авиационных происшествиях, свидетельствуют, что самолет "разбился в море во время ночного захода на посадку в аэропорту Монтерей".
По данным береговой охраны, на борту находились три человека.
Согласно сообщениям СМИ, работающих на месте происшествия, тело одного человека нашли, водолазы продолжают поиски в этом районе.
В настоящее время не известно, что стало причиной аварии, но Национальный совет по безопасности на транспорте анализирует обломки, которые уже начало выбрасывать на берег после авиакатастрофы, пишет издание.
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