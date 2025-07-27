Літак Boeing загорівся під час зльоту в Денвері: на борту було 179 пасажирів
Київ • УНН
Пасажирський літак Boeing 737 Max авіакомпанії American Airlines загорівся в аеропорту Денвера під час зльоту. П'ятеро пасажирів отримали незначні травми, ще одна особа госпіталізована.
Пасажирський літак Boeing 737 Max авіакомпанії American Airlines загорівся у міжнародному аеропорту Денвера (США) під час зльоту, рейс мав прямувати до Маямі. Про це повідомляє Ney York Post, інформує УНН.
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Зазначається, що у лайнера раптово загорілася стійка шасі. Пасажири у паніці тікали через аварійний трап.
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На відео видно, як пасажири у паніці сповзають вниз по надувному аварійному трапу у той час, як густий чорний дим клубочиться з задньої лівої частини літака.
За інформацією місцевої влади, п’ятеро пасажирів отримали незначні травми, їм надали допомогу на місці. Ще одна особа була госпіталізована для додаткового обстеження.
Усі пасажири та екіпаж були безпечно евакуйовані, а літак було виведено з експлуатації для перевірки нашою командою технічного обслуговування
Там додали, що пасажири вилетять до Маямі іншим літаком найближчим часом.
Нагадаємо
На початку липня невеликий літак Cessna 208B, призначений для скайдайвінгу, розбився в аеропорту Крос-Кіз у Вільямстауні, Нью-Джерсі. Усі 15 осіб на борту були доставлені до лікарні, деякі з них отримали важкі травми та були залиті авіаційним паливом.
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