Літак Boeing загорівся під час зльоту в Денвері: на борту було 179 пасажирів

Пасажирський літак Boeing 737 Max авіакомпанії American Airlines загорівся у міжнародному аеропорту Денвера (США) під час зльоту, рейс мав прямувати до Маямі. Про це повідомляє Ney York Post, інформує УНН.

Зазначається, що у лайнера раптово загорілася стійка шасі. Пасажири у паніці тікали через аварійний трап.

- Рейс 2023, у вас багато диму. - Там було полум'я. Схоже, дим трохи вщухає. - Ви справді горите

На відео видно, як пасажири у паніці сповзають вниз по надувному аварійному трапу у той час, як густий чорний дим клубочиться з задньої лівої частини літака.

За інформацією місцевої влади, п’ятеро пасажирів отримали незначні травми, їм надали допомогу на місці. Ще одна особа була госпіталізована для додаткового обстеження.

Усі пасажири та екіпаж були безпечно евакуйовані, а літак було виведено з експлуатації для перевірки нашою командою технічного обслуговування