Літак Boeing загорівся під час зльоту в Денвері: на борту було 179 пасажирів

$41.770.00
49.100.00
ukenru
Трамп втрачає терпець через відсутність кроків Путіна щодо припинення війни - Рубіо
06:57 • 3478 перегляди
Трамп втрачає терпець через відсутність кроків Путіна щодо припинення війни - Рубіо
26 липня, 17:25 • 16842 перегляди
З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію
26 липня, 06:52 • 36524 перегляди
Україна розраховує на €12,5 млрд підтримки ЄС на тлі повідомлень про скорочення траншу
25 липня, 18:39 • 43131 перегляди
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 15:49 • 71073 перегляди
Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
25 липня, 14:49 • 181161 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
25 липня, 14:30 • 76996 перегляди
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП
Ексклюзив
25 липня, 14:19 • 70356 перегляди
Позичити - не означає подарувати: фінансова інструкція для добрих серцем
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 117170 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
25 липня, 11:31 • 42710 перегляди
Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
0м/с
78%
747мм
Популярнi новини
Ворожий удар по Сумах: троє цивільних отримали поранення26 липня, 21:53 • 7090 перегляди
ISW: росія готує ще більш масштабні удари по Україні восени26 липня, 23:27 • 9592 перегляди
Рейтинг Демократичної партії США впав до 35-річного мінімуму - опитування26 липня, 23:57 • 4208 перегляди
Астероїд 2024 YR4 омине Землю, але може зіткнутися з Місяцем: названо терміни і загрози для планети27 липня, 00:25 • 6132 перегляди
Прогноз погоди: Україну накриють дощі та грози, на півдні очікується сильна спека04:12 • 5970 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 181157 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 117168 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 163555 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 136541 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 156310 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Папа Франциск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Франція
Грузія
Реклама
УНН Lite
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 14070 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 16096 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 16093 перегляди
Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор26 липня, 06:28 • 17385 перегляди
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 260356 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Вашингтон пост
Су-27
Financial Times
Facebook

Літак Boeing загорівся під час зльоту в Денвері: на борту було 179 пасажирів

Київ • УНН

 • 1486 перегляди

Пасажирський літак Boeing 737 Max авіакомпанії American Airlines загорівся в аеропорту Денвера під час зльоту. П'ятеро пасажирів отримали незначні травми, ще одна особа госпіталізована.

Літак Boeing загорівся під час зльоту в Денвері: на борту було 179 пасажирів

Пасажирський літак Boeing 737 Max авіакомпанії American Airlines загорівся у міжнародному аеропорту Денвера (США) під час зльоту, рейс мав прямувати до Маямі. Про це повідомляє Ney York Post, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у лайнера раптово загорілася стійка шасі. Пасажири у паніці тікали через аварійний трап.

- Рейс 2023, у вас багато диму. - Там було полум'я. Схоже, дим трохи вщухає. - Ви справді горите

- цитує видання переговори авіадиспетчера з пілотом.

На відео видно, як пасажири у паніці сповзають вниз по надувному аварійному трапу у той час, як густий чорний дим клубочиться з задньої лівої частини літака.

За інформацією місцевої влади, п’ятеро пасажирів отримали незначні травми, їм надали допомогу на місці. Ще одна особа була госпіталізована для додаткового обстеження.

Усі пасажири та екіпаж були безпечно евакуйовані, а літак було виведено з експлуатації для перевірки нашою командою технічного обслуговування

– йдеться у заяві American Airlines.

Там додали, що пасажири вилетять до Маямі іншим літаком найближчим часом.

Нагадаємо

На початку липня невеликий літак Cessna 208B, призначений для скайдайвінгу, розбився в аеропорту Крос-Кіз у Вільямстауні, Нью-Джерсі. Усі 15 осіб на борту були доставлені до лікарні, деякі з них отримали важкі травми та були залиті авіаційним паливом.

Авіакатастрофа у Бангладеш: понад 30 людей загинуло22.07.25, 14:23 • 3747 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Boeing 737 MAX
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9