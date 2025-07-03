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Літак для скайдайвінгу розбився в США: 15 людей опинилися у лікарні

Київ • УНН

 • 499 перегляди

Невеликий літак Cessna 208B, призначений для скайдайвінгу, розбився в аеропорту Крос-Кіз у Вільямстауні, Нью-Джерсі. Усі 15 осіб на борту були доставлені до лікарні, деякі з них отримали важкі травми та були залиті авіаційним паливом.

Літак для скайдайвінгу розбився в США: 15 людей опинилися у лікарні
CBS News Philadelphia

Невеликий літак для скайдайвінгу розбився в аеропорту Крос-Кіз у Вільямстауні в американському штаті Нью-Джерсі у середу, усі 15 осіб, які перебували на борту літака, були доправлені до лікарні, за словами речника лікарні, пише УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

У лікарні повідомили, що трьох осіб доставили до травматологічного центру Купера, вісьмох з менш серйозними травмами доправили до відділення невідкладної допомоги Купера, а чотирьох з незначними травмами доставили до зали очікування для возз'єднання з їхніми родинами.

Кілька постраждалих були залиті авіаційним паливом після аварії, сказав Ендрю Галтер, який працює в Управлінні з надзвичайних ситуацій округу Глостер.

"Повідомляється, що деякі травми є важкими або критичними", - зазначив Галтер.

Він сказав, що люди на борту літака мали стрибнути з парашутом, але пілот повідомив про проблеми з двигуном після зльоту.

Потім пілот спробував повернутися та спробував приземлитися, але безуспішно. Бригади екстреної допомоги на місці події можна було побачити навколо лісистої місцевості, де розбився літак. Офіційні особи відмовилися коментувати, наскільки високо піднявся літак перед падінням.

За даними FlightAware, невеликий літак, Cessna 208B, вилетів з аеропорту Крос-Кіс о 17:19 за місцевим часом і перебував у повітрі лише чотири хвилини.

Аварію розслідують Федеральне управління цивільної авіації США, Національна рада з безпеки на транспорті США, поліцейське управління містечка Монро та прокуратура округу Глостер.

У США приватний літак впав на житловий район у Сан-Дієго, є жертви22.05.25, 19:29 • 3456 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Нью-Джерсі
Федеральне авіаційне управління США
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