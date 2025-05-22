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У США приватний літак впав на житловий район у Сан-Дієго, є жертви

Київ • УНН

 • 678 перегляди

У Сан-Дієго зазнав аварії приватний літак, внаслідок чого загорілися будинки та автомобілі. Загинуло кілька людей на борту, але на землі ніхто не постраждав.

У США приватний літак впав на житловий район у Сан-Дієго, є жертви

У житловому районі Сан-Дієго, США, розбився приватний літак, після чого загорілися будинки та автомобілі. Як повідомляє АР, на землі ніхто не постраждав, але серед пасажирів - є жертви, передає УНН.

Кілька людей на борту приватного літака, що врізався в житловий квартал військових у Сан-Дієго в туманну погоду в четвер вранці, загинули, але ніхто на землі не постраждав 

- цитує видання заяву влади.

Літак міг перевозити від восьми до десяти осіб, але поки невідомо, скільки їх було на борту, сказав помічник начальника пожежної охорони Сан-Дієго Ден Едді на пресконференції. Влада буде розслідувати, чи зачепив літак лінію електропередачі, сказав він.

Літак впав близько 4 ранку в найбільший житловий квартал військових США, мабуть, зачепивши принаймні один будинок із обвугленим дахом, що обвалився, і розбивши пів дюжини автомобілів. Близько 10 будинків зазнали пошкоджень, але нікому з тих, хто перебував у будинках, не знадобилося транспортування до лікарні, заявила влада.

Чиновники Сан-Дієго не оприлюднили подробиці про літак, але заявили, що це був рейс із Середнього Заходу. Сайт відстеження польотів FlightAware містить список літаків Cessna Citation II, які мали прибути в аеропорт Montgomery-Gibbs Executive у Сан-Дієго о 3:47 ранку з невеликого аеропорту Colonel James Jabara у Вічиті, штат Канзас. Представники аеропорту заявили, що літак щойно здійснив заправку у Вічиті. За даними FlightAware, рейс вилетів у середу ввечері з Тетерборо, штат Нью-Джерсі.

Аеропорт у Тетерборо розташований приблизно за 6 миль (10 кілометрів) від Мангеттена і часто використовується приватними та корпоративними літаками.

У районі Сан-Дієго запах авіапалива стояв у повітрі кілька годин після катастрофи.

Пів дюжини повністю обвуглених автомобілів стояли на вулиці, а гілки дерев, скло та шматки білого та синього металу були розкидані по дорозі. 

За інформацією видання, що більше 50 поліцейських прибули на місце події протягом кількох хвилин і почали евакуацію будинків. Щонайменше 100 мешканців було переміщено до евакуаційного центру в найближчій початковій школі.

Додамо

Федеральне управління цивільної авіації заявило, що розслідування очолить Національна рада з безпеки на транспорті.

У жовтні 2021 року двомоторний літак врізався в передмістя Сан-Дієго, внаслідок чого загинули пілот і водій служби доставки UPS на землі, а будинки згоріли. Він готувався до посадки в аеропорту.

У грудні 2008 року винищувач Корпусу морської піхоти врізався в будинок в районі Університетського міста Сан-Дієго, спричинивши вибух, внаслідок якого загинули четверо людей всередині. Корпус морської піхоти звинуватив у катастрофі механічну несправність і людську помилку.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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