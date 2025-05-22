У США приватний літак впав на житловий район у Сан-Дієго, є жертви
Київ • УНН
У Сан-Дієго зазнав аварії приватний літак, внаслідок чого загорілися будинки та автомобілі. Загинуло кілька людей на борту, але на землі ніхто не постраждав.
У житловому районі Сан-Дієго, США, розбився приватний літак, після чого загорілися будинки та автомобілі. Як повідомляє АР, на землі ніхто не постраждав, але серед пасажирів - є жертви, передає УНН.
Кілька людей на борту приватного літака, що врізався в житловий квартал військових у Сан-Дієго в туманну погоду в четвер вранці, загинули, але ніхто на землі не постраждав
Літак міг перевозити від восьми до десяти осіб, але поки невідомо, скільки їх було на борту, сказав помічник начальника пожежної охорони Сан-Дієго Ден Едді на пресконференції. Влада буде розслідувати, чи зачепив літак лінію електропередачі, сказав він.
Літак впав близько 4 ранку в найбільший житловий квартал військових США, мабуть, зачепивши принаймні один будинок із обвугленим дахом, що обвалився, і розбивши пів дюжини автомобілів. Близько 10 будинків зазнали пошкоджень, але нікому з тих, хто перебував у будинках, не знадобилося транспортування до лікарні, заявила влада.
Чиновники Сан-Дієго не оприлюднили подробиці про літак, але заявили, що це був рейс із Середнього Заходу. Сайт відстеження польотів FlightAware містить список літаків Cessna Citation II, які мали прибути в аеропорт Montgomery-Gibbs Executive у Сан-Дієго о 3:47 ранку з невеликого аеропорту Colonel James Jabara у Вічиті, штат Канзас. Представники аеропорту заявили, що літак щойно здійснив заправку у Вічиті. За даними FlightAware, рейс вилетів у середу ввечері з Тетерборо, штат Нью-Джерсі.
Аеропорт у Тетерборо розташований приблизно за 6 миль (10 кілометрів) від Мангеттена і часто використовується приватними та корпоративними літаками.
У районі Сан-Дієго запах авіапалива стояв у повітрі кілька годин після катастрофи.
Пів дюжини повністю обвуглених автомобілів стояли на вулиці, а гілки дерев, скло та шматки білого та синього металу були розкидані по дорозі.
За інформацією видання, що більше 50 поліцейських прибули на місце події протягом кількох хвилин і почали евакуацію будинків. Щонайменше 100 мешканців було переміщено до евакуаційного центру в найближчій початковій школі.
Додамо
Федеральне управління цивільної авіації заявило, що розслідування очолить Національна рада з безпеки на транспорті.
У жовтні 2021 року двомоторний літак врізався в передмістя Сан-Дієго, внаслідок чого загинули пілот і водій служби доставки UPS на землі, а будинки згоріли. Він готувався до посадки в аеропорту.
У грудні 2008 року винищувач Корпусу морської піхоти врізався в будинок в районі Університетського міста Сан-Дієго, спричинивши вибух, внаслідок якого загинули четверо людей всередині. Корпус морської піхоти звинуватив у катастрофі механічну несправність і людську помилку.