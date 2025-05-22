В США частный самолет упал на жилой район в Сан-Диего, есть жертвы
Киев • УНН
В Сан-Диего потерпел крушение частный самолет, в результате чего загорелись дома и автомобили. Погибли несколько человек на борту, но на земле никто не пострадал.
В жилом районе Сан-Диего, США, разбился частный самолет, после чего загорелись дома и автомобили. Как сообщает АР, на земле не пострадал, но среди пассажиров - есть жертвы, передает УНН.
Несколько человек на борту частного самолета, врезавшегося в жилой квартал военных в Сан-Диего в туманную погоду в четверг утром, погибли, но никто на земле не пострадал
Самолет мог перевозить от восьми до десяти человек, но пока неизвестно, сколько их было на борту, сказал помощник начальника пожарной охраны Сан-Диего Дэн Эдди на пресс-конференции. Власти будут расследовать, задел ли самолет линию электропередачи, сказал он.
Самолет упал около 4 утра в крупнейший жилой квартал военных США, по-видимому, задев по крайней мере один дом с обугленной и обрушившейся крышей и разбив полдюжины автомобилей. Около 10 домов получили повреждения, но никому из находящихся в домах не потребовалась транспортировка в больницу, заявили власти.
Чиновники Сан-Диего не обнародовали подробности о самолете, но заявили, что это был рейс со Среднего Запада. Сайт отслеживания полетов FlightAware содержит список самолетов Cessna Citation II, которые должны были прибыть в аэропорт Montgomery-Gibbs Executive в Сан-Диего в 3:47 утра из небольшого аэропорта Colonel James Jabara в Уичито, штат Канзас. Представители аэропорта заявили, что самолет только что совершил заправку в Уичито. По данным FlightAware, рейс вылетел в среду вечером из Тетерборо, штат Нью-Джерси.
Аэропорт в Тетерборо находится примерно в 6 милях (10 километрах) от Манхэттена и часто используется частными и корпоративными самолетами.
В районе Сан-Диего запах авиатоплива витал в воздухе несколько часов после крушения.
Полдюжины полностью обугленных автомобилей стояли на улице, а ветки деревьев, стекло и куски белого и синего металла были разбросаны по дороге.
По информации издания, что более 50 полицейских прибыли на место происшествия в течение нескольких минут и начали эвакуацию домов. По меньшей мере 100 жителей были перемещены в эвакуационный центр в близлежащей начальной школе.
Добавим
Федеральное управление гражданской авиации заявило, что расследование возглавит Национальный совет по безопасности на транспорте.
В октябре 2021 года двухмоторный самолет врезался в пригород Сан-Диего, в результате чего погибли пилот и водитель службы доставки UPS на земле, а дома сгорели. Он готовился к посадке в аэропорту.
В декабре 2008 года истребитель Корпуса морской пехоты врезался в дом в районе Университетского города Сан-Диего, вызвав взрыв, в результате которого погибли четыре человека внутри. Корпус морской пехоты обвинил в крушении механическую неисправность и человеческую ошибку.