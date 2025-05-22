В США частный самолет упал на жилой район в Сан-Диего, есть жертвы

В жилом районе Сан-Диего, США, разбился частный самолет, после чего загорелись дома и автомобили. Как сообщает АР, на земле не пострадал, но среди пассажиров - есть жертвы, передает УНН.

Несколько человек на борту частного самолета, врезавшегося в жилой квартал военных в Сан-Диего в туманную погоду в четверг утром, погибли, но никто на земле не пострадал - цитирует издание заявление властей.

Самолет мог перевозить от восьми до десяти человек, но пока неизвестно, сколько их было на борту, сказал помощник начальника пожарной охраны Сан-Диего Дэн Эдди на пресс-конференции. Власти будут расследовать, задел ли самолет линию электропередачи, сказал он.

Самолет упал около 4 утра в крупнейший жилой квартал военных США, по-видимому, задев по крайней мере один дом с обугленной и обрушившейся крышей и разбив полдюжины автомобилей. Около 10 домов получили повреждения, но никому из находящихся в домах не потребовалась транспортировка в больницу, заявили власти.

Чиновники Сан-Диего не обнародовали подробности о самолете, но заявили, что это был рейс со Среднего Запада. Сайт отслеживания полетов FlightAware содержит список самолетов Cessna Citation II, которые должны были прибыть в аэропорт Montgomery-Gibbs Executive в Сан-Диего в 3:47 утра из небольшого аэропорта Colonel James Jabara в Уичито, штат Канзас. Представители аэропорта заявили, что самолет только что совершил заправку в Уичито. По данным FlightAware, рейс вылетел в среду вечером из Тетерборо, штат Нью-Джерси.

Аэропорт в Тетерборо находится примерно в 6 милях (10 километрах) от Манхэттена и часто используется частными и корпоративными самолетами.

В районе Сан-Диего запах авиатоплива витал в воздухе несколько часов после крушения.

Полдюжины полностью обугленных автомобилей стояли на улице, а ветки деревьев, стекло и куски белого и синего металла были разбросаны по дороге.

По информации издания, что более 50 полицейских прибыли на место происшествия в течение нескольких минут и начали эвакуацию домов. По меньшей мере 100 жителей были перемещены в эвакуационный центр в близлежащей начальной школе.

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Федеральное управление гражданской авиации заявило, что расследование возглавит Национальный совет по безопасности на транспорте.

В октябре 2021 года двухмоторный самолет врезался в пригород Сан-Диего, в результате чего погибли пилот и водитель службы доставки UPS на земле, а дома сгорели. Он готовился к посадке в аэропорту.

В декабре 2008 года истребитель Корпуса морской пехоты врезался в дом в районе Университетского города Сан-Диего, вызвав взрыв, в результате которого погибли четыре человека внутри. Корпус морской пехоты обвинил в крушении механическую неисправность и человеческую ошибку.