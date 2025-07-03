Самолет для скайдайвинга разбился в США: 15 человек оказались в больнице

Небольшой самолет для скайдайвинга разбился в аэропорту Кросс-Киз в Уильямстауне в американском штате Нью-Джерси в среду, все 15 человек, находившихся на борту самолета, были доставлены в больницу, по словам представителя больницы, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

В больнице сообщили, что троих человек доставили в травматологический центр Купера, восьмерых с менее серьезными травмами доставили в отделение неотложной помощи Купера, а четверых с незначительными травмами доставили в зал ожидания для воссоединения с их семьями.

Несколько пострадавших были залиты авиационным топливом после аварии, сказал Эндрю Халтер, который работает в Управлении по чрезвычайным ситуациям округа Глостер.

"Сообщается, что некоторые травмы являются тяжелыми или критическими", - отметил Халтер.

Он сказал, что люди на борту самолета должны были прыгнуть с парашютом, но пилот сообщил о проблемах с двигателем после взлета.

Затем пилот попытался вернуться и попытался приземлиться, но безуспешно. Бригады экстренной помощи на месте происшествия можно было увидеть вокруг лесистой местности, где разбился самолет. Официальные лица отказались комментировать, насколько высоко поднялся самолет перед падением.

По данным FlightAware, небольшой самолет, Cessna 208B, вылетел из аэропорта Кросс-Киз в 17:19 по местному времени и находился в воздухе всего четыре минуты.

Аварию расследуют Федеральное управление гражданской авиации США, Национальный совет по безопасности на транспорте США, полицейское управление городка Монро и прокуратура округа Глостер.

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