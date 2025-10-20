$41.640.00
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
19 жовтня, 16:40 • 25849 перегляди
Ворог готовий до масованого удару по Україні – атака можлива протягом 48-72 годин – моніторинг
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 58759 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 37652 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 38698 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 39260 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 45908 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 54403 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 47827 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 46658 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 58759 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 46616 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 127181 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 148366 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 171798 перегляди
У Гонконгу вантажний літак зірвався у море одразу після посадки: двоє людей загинули

Київ • УНН

 • 188 перегляди

В аеропорту Гонконгу вантажний літак Boeing 747 авіакомпанії Emirates зіткнувся з автомобілем наземної служби, з'їхав зі злітної смуги та впав у море. Двоє працівників загинули внаслідок інциденту.

У Гонконгу вантажний літак зірвався у море одразу після посадки: двоє людей загинули

Вантажний літак Boeing 747 авіакомпанії Emirates у аеропорту Гонконгу зіткнувся з автомобілем наземної служби, з’їхав зі злітної смуги й упав у море. Двоє працівників загинули. Про це інформує South China Morning Post, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що близько 4:00 ранку вантажний Boeing 747-481 авіакомпанії Emirates, що прилетів із Дубая, після посадки вийшов за межі злітно-посадкової смуги й опинився у воді.

За попередньою інформацією, літак зіткнувся з автомобілем наземної служби, який опинився на його шляху. Внаслідок удару судно втратило керування, пробило огорожу аеропорту та впало в море.

Двоє чоловіків, які перебували на борту літака, спочатку вважалися зниклими безвісти. Згодом поліція повідомила, що 30-річний чоловік загинув на місці, а 41-річного доставили до лікарні Північного Лантау, де він помер о 6:26 ранку.

Четверо членів екіпажу не зазнали ушкоджень.

Після інциденту північну злітну смугу тимчасово закрили, а до пошуково-рятувальної операції залучили гелікоптери урядової авіаційної служби Гонконгу.

Аварія сталася за складних погодних умов, однак точні причини події поки що встановлюють.

Нагадаємо

У Форт-Ворті, штат Техас, літак врізався у вантажівки та причепи, спричинивши пожежу. Загинули дві людини, їх особи та місце вильоту літака не встановлені.

Віта Зеленецька

