У Гонконгу вантажний літак зірвався у море одразу після посадки: двоє людей загинули
Вантажний літак Boeing 747 авіакомпанії Emirates у аеропорту Гонконгу зіткнувся з автомобілем наземної служби, з’їхав зі злітної смуги й упав у море. Двоє працівників загинули. Про це інформує South China Morning Post, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що близько 4:00 ранку вантажний Boeing 747-481 авіакомпанії Emirates, що прилетів із Дубая, після посадки вийшов за межі злітно-посадкової смуги й опинився у воді.
За попередньою інформацією, літак зіткнувся з автомобілем наземної служби, який опинився на його шляху. Внаслідок удару судно втратило керування, пробило огорожу аеропорту та впало в море.
Двоє чоловіків, які перебували на борту літака, спочатку вважалися зниклими безвісти. Згодом поліція повідомила, що 30-річний чоловік загинув на місці, а 41-річного доставили до лікарні Північного Лантау, де він помер о 6:26 ранку.
Четверо членів екіпажу не зазнали ушкоджень.
Після інциденту північну злітну смугу тимчасово закрили, а до пошуково-рятувальної операції залучили гелікоптери урядової авіаційної служби Гонконгу.
Аварія сталася за складних погодних умов, однак точні причини події поки що встановлюють.
