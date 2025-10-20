Скло літака United міг розбити метеорит: слідчі розглядають незвичну версію інциденту на висоті 11 км
Київ • УНН
Американські слідчі розглядають версію зіткнення з космічним сміттям або метеоритом, що призвело до тріщини лобового скла літака United Airlines. Інцидент стався на висоті 11 кілометрів під час польоту з Денвера до Лос-Анджелеса.
Американські слідчі розслідують інцидент із пасажирським літаком United Airlines, у якого під час польоту на висоті близько 11 кілометрів тріснуло лобове скло. За попередніми оцінками, причиною могла стати колізія з космічним сміттям або невеликим метеоритом. Про це йдеться у матеріалі Вusiness Іnsider, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався у четвер, коли рейс United 1093 виконував переліт із Денвера до Лос-Анджелеса. Через 37 хвилин після зльоту, поблизу міста Моаб у штаті Юта, Boeing 737 Max почав знижуватися, а невдовзі різко змінив курс і попрямував до Солт-Лейк-Сіті, де безпечно приземлився.
Національна рада з безпеки та транспорту США повідомила, що розслідує "тріщину лобового скла під час крейсерського польоту", і наразі збирає дані з радарів, погодних систем та бортових самописців. Пошкоджене скло відправили до лабораторії для експертизи.
В авіакомпанії United Airlines підтвердили пошкодження лобового скла, зазначивши, що воно багатошарове й здатне витримувати локальні удари без порушення герметичності кабіни. Пасажирів пересадили на інший літак, який прибув до Лос-Анджелеса з п’ятигодинним запізненням.
На поверхні скла були виявлені сліди оплавлених частинок, що вказує на можливий контакт із метеоритом або фрагментом космічного сміття. Це стало однією з головних версій слідства.
Пошкоджений літак згодом перегнали до технічного центру United у Чикаго-Рокфорді, де спеціалісти проводять додаткові перевірки перед поверненням його в експлуатацію.
