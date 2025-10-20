$41.730.10
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина Ганіча
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10
20 жовтня, 12:10
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37
20 жовтня, 08:37
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22
20 жовтня, 08:22
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16
20 жовтня, 08:16
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
20 жовтня, 07:13
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07
20 жовтня, 07:07
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24
20 жовтня, 04:24
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26
20 жовтня, 02:26
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати Донбас
20 жовтня
Скло літака United міг розбити метеорит: слідчі розглядають незвичну версію інциденту на висоті 11 км

Київ • УНН

 • 1142 перегляди

Американські слідчі розглядають версію зіткнення з космічним сміттям або метеоритом, що призвело до тріщини лобового скла літака United Airlines. Інцидент стався на висоті 11 кілометрів під час польоту з Денвера до Лос-Анджелеса.

Американські слідчі розслідують інцидент із пасажирським літаком United Airlines, у якого під час польоту на висоті близько 11 кілометрів тріснуло лобове скло. За попередніми оцінками, причиною могла стати колізія з космічним сміттям або невеликим метеоритом. Про це йдеться у матеріалі Вusiness Іnsider, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався у четвер, коли рейс United 1093 виконував переліт із Денвера до Лос-Анджелеса. Через 37 хвилин після зльоту, поблизу міста Моаб у штаті Юта, Boeing 737 Max почав знижуватися, а невдовзі різко змінив курс і попрямував до Солт-Лейк-Сіті, де безпечно приземлився.

Національна рада з безпеки та транспорту США повідомила, що розслідує "тріщину лобового скла під час крейсерського польоту", і наразі збирає дані з радарів, погодних систем та бортових самописців. Пошкоджене скло відправили до лабораторії для експертизи.

Відбивали атаку дронів на окупований Крим: у ВМС уточнили, що російська ППО збила власний Су-30СМ17.10.25, 14:12 • 14495 переглядiв

В авіакомпанії United Airlines підтвердили пошкодження лобового скла, зазначивши, що воно багатошарове й здатне витримувати локальні удари без порушення герметичності кабіни. Пасажирів пересадили на інший літак, який прибув до Лос-Анджелеса з п’ятигодинним запізненням.

Рука пілота літака під час аварії
Рука пілота літака під час аварії

На поверхні скла були виявлені сліди оплавлених частинок, що вказує на можливий контакт із метеоритом або фрагментом космічного сміття. Це стало однією з головних версій слідства.

Пошкоджений літак згодом перегнали до технічного центру United у Чикаго-Рокфорді, де спеціалісти проводять додаткові перевірки перед поверненням його в експлуатацію.

У Гонконгу вантажний літак зірвався у море одразу після посадки: двоє людей загинули20.10.25, 02:53 • 3526 переглядiв

Степан Гафтко

