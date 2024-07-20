Сбор средств на предвыборную кампанию президента США Джо Байдена приостановлен. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

Указывается, что Байден планировал на следующей неделе собрать деньги в Остине, Денвере и Калифорнии, но эти планы были отложены.

По информации журналистов, несколько крупных доноров «закрыли свои чековые книжки из-за вопроса о том, должен ли Байден оставаться во главе списка Демократической партии».

Отмечается, что в июле планировалось собрать около 50 миллионов долларов в виде крупных взносов для фонда Байдена, но «по состоянию на пятницу получено менее половины этой суммы».

В то же время, в штабе Байдена на обращение журналистов заявили, что сборы средств на его перевыборную кампанию продолжаются по графику.

«Источники Reuters ошибочны, мы с нетерпением ждем обновленного графика сбора средств», - заявил представитель кампании Кевин Муньос в пятницу.

Там добавили, что прогнозировали, что сбор средств от мегадоноров сократится с июня по июль из-за того, что многие из этих людей находятся в отпусках.

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