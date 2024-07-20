Джо Байден осудил приговор российского суда журналисту WSJ Эвану Гершковичу

Президент США Джо Байден выразил свое возмущение относительно приговора российского суда, который приговорил журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам заключения. Его заявление было опубликовано на сайте Белого дома, передает УНН.

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«Сегодня Эван Гершкович получил 16 лет заключения в российской тюрьме, несмотря на то, что не совершал преступления. Скорее он стал мишенью российского правительства, поскольку он журналист и американец. Мы настойчиво требуем освобождения Эвана и будем продолжать это делать», - отметил Байден.

Президент США подчеркнул, что Россия несправедливо задержала Гершковича и заявил, что журналистика не является преступлением. Байден подчеркнул, что США будут продолжать решительно отстаивать свободу прессы в России и во всем мире, противостоя всем, кто пытается атаковать прессу или нацеливаться на журналистов.

«Журналистика - это не преступление. Мы будем продолжать решительно отстаивать свободу прессы в России и во всем мире и противостоять всем тем, кто пытается атаковать прессу или нацеливаться на журналистов», - сказал президент.

Байден также отметил, что с самого первого дня в должности он не имел высшего приоритета, чем добиваться освобождения и безопасного возвращения всех американцев, незаконно задержанных и удерживаемых в заложниках за рубежом. Он отметил выдержку и силу Гершковича в этой сложной ситуации и пообещал продолжать усилия для его возвращения домой.

Напомним,

19 июля Свердловский областной суд РФ приговорил журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в «шпионаже», к 16 годам колонии строгого режима. Обвинительное заключение было утверждено генпрокуратурой России 14 июня и направлено в суд.

В рф журналиста Wall Street Journal Гершковича приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже