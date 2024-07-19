В рф Свердловский областной суд приговорил американского журналиста Эвана Гершковича к 16 годам колонии по делу о шпионаже, передает УНН со ссылкой на Медиазону.

Прокурор требовал 18 лет. По делу Гершковича состоялись только два заседания. Они прошли в закрытом режиме.

По версии фсб рф, Гершкович "по заданию ЦРУ" под видом журналистской деятельности собирал информацию о работе оборонного предприятия "Уралвагонзавод", занимающегося выпуском и ремонтом военной техники.

Американского журналиста задержали в марте 2023 года в Екатеринбурге - вскоре после того, как он посетил Нижний Тагил, где находится "Уралвагонзавод". Гершковича этапировали в Москву и поместили в СИЗО "Лефортово".

Коллеги журналиста из Wall Street Journal настаивали на его невиновности. В знак солидарности с Гершковичем несколько сотрудников американской газеты побрили свои головы. Журналисты независимых российских изданий также выступили в поддержку корреспондента и требовали его освободить.

Добавим

Госдепартамент США признал Эвана Гершковича "неправомерно задержанным". Издание предполагает, что возможно, российские власти хотят использовать американского журналиста для обмена с одним из российских осужденных в США.