В Нью-Йорке произошли столкновения между полицией и протестующими, арестовано около 45 человек - CNN
Киев • УНН
В Нью-Йорке задержали около 45 человек во время протестов против миграционной политики США. Столкновения начались после отказа демонстрантов перейти на тротуар.
В Нью-Йорке полиция осуществила около 45 арестов участников акций протеста. Задержания начались после того, как некоторые демонстранты проигнорировали приказ полиции перейти с дороги на тротуар, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Прошлым вечером в Нью-Йорке сотни протестующих маршировали по улицам. Они выражали несогласие с миграционной политикой администрации президента США Дональда Трампа и призывали сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции США (Immigration and Customs Enforcement's (ICE)) покинуть город.
"Люди держат плакаты с надписью "ICE вон из Нью-Йорка". Мы видели флаги Мексики, мы видели палестинский флаг", – сообщил журналист CNN.
Толпа собралась возле федеральных зданий и офисов ICE, а затем они продолжили марш несколько кварталов, чтобы добраться до другого офиса ICE и иммиграционного суда, где скандировали в течение нескольких минут.
Сначала Департамент полиции Нью-Йорка разрешил марш. При этом никаких проявлений насилия не было зафиксировано. Однако задержания начались после того, как некоторые протестующие проигнорировали приказ полиции, произнесенный через громкоговоритель, перейти на тротуар. Полиция предупредила, что своими действиями демонстранты нарушают правила дорожного движения. Некоторые демонстранты отвечали правоохранителям руганью и бросали в них бутылки с водой.
Когда полиция начала аресты, начались столкновения. В общем, в Нью-Йорке было осуществлено примерно 45 арестов.
Аналогичные столкновения и аресты произошли в Лос-Анджелесе, Чикаго, Денвере и других городах. В частности, во время некоторых столкновений с протестующими полиция применила слезоточивый газ.
Протесты в США
В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) несколько дней назад развернулись многотысячные протесты против иммиграционных мер президента США Дональда Трампа. Впоследствии глава Белого дома приказал направить не менее 2000 бойцов Национальной гвардии в округ Лос-Анджелес для помощи иммиграционным агентам, столкнувшимся с демонстрантами, протестовавшими против рейдов на рабочих местах.
Накануне стало известно, что Пентагон перебрасывает около 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелес. Развертывание полного батальона морпехов является временной мерой, пока в город прибудут дополнительные войска Национальной гвардии.
В центральной части охваченного протестами Лос-Анджелеса введен комендантский час.