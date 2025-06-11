В Нью-Йорке произошли столкновения между полицией и протестующими, арестовано около 45 человек - CNN

$41.490.09
47.500.13
ukenru
"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)
Эксклюзив
07:03 • 1476 просмотра

"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Эксклюзив
07:00 • 4002 просмотра

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Эксклюзив
06:29 • 11466 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 23453 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 53699 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 46177 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

10 июня, 14:41 • 52174 просмотра

Что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против россии: полный перечень

Эксклюзив
10 июня, 13:58 • 61997 просмотра

Пойдет ли НАПК по следу аптек Кузьминых? Оснований для проведения проверки сейчас более чем достаточно

Эксклюзив
10 июня, 13:21 • 50200 просмотра

россия скупает советские двигатели по миру, чтобы оставить Украину без возможности ремонтировать самолеты - военный эксперт

10 июня, 13:16 • 45924 просмотра

ЕС предложил 18-й пакет санкций против рф: в фокусе - потолок цен на нефть рф в $45, "теневой флот" и банки

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
67%
750мм
Популярные новости

Удар по Харькову: количество жертв и раненых возросло, среди пострадавших - дети

10 июня, 23:13 • 12610 просмотра

В Ирпене администратора ресторана наказали за российскую музыку

10 июня, 23:45 • 14576 просмотра

Грета Тунберг обвинила Израиль в похищении ее в международных водах и ответила на критику Трампа

11 июня, 00:43 • 10876 просмотра

В Сумах вандалы повредили Аллею Славы, изобразив символ "Z" на баннере

01:47 • 16309 просмотра

НАТО стремится включить средства для Украины в новый целевой показатель расходов - Bloomberg

06:12 • 6222 просмотра
публикации

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив

06:29 • 11469 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 263028 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 250675 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 241284 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 250814 просмотра
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Гэвин Ньюсом

Пит Хегсетх

Андрій Єрмак

Актуальные места

Украина

Киев

Соединённые Штаты

Стамбул

Харьков

Реклама
УНН Lite

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 16998 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 28336 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 56229 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 39842 просмотра

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

10 июня, 11:04 • 75792 просмотра
Актуальное

Северный поток — 2

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Хранитель

Ми-24

В Нью-Йорке произошли столкновения между полицией и протестующими, арестовано около 45 человек - CNN

Киев • УНН

 • 136 просмотра

В Нью-Йорке задержали около 45 человек во время протестов против миграционной политики США. Столкновения начались после отказа демонстрантов перейти на тротуар.

В Нью-Йорке произошли столкновения между полицией и протестующими, арестовано около 45 человек - CNN

В Нью-Йорке полиция осуществила около 45 арестов участников акций протеста. Задержания начались после того, как некоторые демонстранты проигнорировали приказ полиции перейти с дороги на тротуар, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Прошлым вечером в Нью-Йорке сотни протестующих маршировали по улицам. Они выражали несогласие с миграционной политикой администрации президента США Дональда Трампа и призывали сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции США (Immigration and Customs Enforcement's (ICE)) покинуть город.

"Люди держат плакаты с надписью "ICE вон из Нью-Йорка". Мы видели флаги Мексики, мы видели палестинский флаг", – сообщил журналист CNN.

Толпа собралась возле федеральных зданий и офисов ICE, а затем они продолжили марш несколько кварталов, чтобы добраться до другого офиса ICE и иммиграционного суда, где скандировали в течение нескольких минут.

Сначала Департамент полиции Нью-Йорка разрешил марш. При этом никаких проявлений насилия не было зафиксировано. Однако задержания начались после того, как некоторые протестующие проигнорировали приказ полиции, произнесенный через громкоговоритель, перейти на тротуар. Полиция предупредила, что своими действиями демонстранты нарушают правила дорожного движения. Некоторые демонстранты отвечали правоохранителям руганью и бросали в них бутылки с водой.

Когда полиция начала аресты, начались столкновения. В общем, в Нью-Йорке было осуществлено примерно 45 арестов.

Аналогичные столкновения и аресты произошли в Лос-Анджелесе, Чикаго, Денвере и других городах. В частности, во время некоторых столкновений с протестующими полиция применила слезоточивый газ.

Протесты в США

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) несколько дней назад развернулись многотысячные протесты против иммиграционных мер президента США Дональда Трампа. Впоследствии глава Белого дома приказал направить не менее 2000 бойцов Национальной гвардии в округ Лос-Анджелес для помощи иммиграционным агентам, столкнувшимся с демонстрантами, протестовавшими против рейдов на рабочих местах.

Накануне стало известно, что Пентагон перебрасывает около 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелес. Развертывание полного батальона морпехов является временной мерой, пока в город прибудут дополнительные войска Национальной гвардии.

В центральной части охваченного протестами Лос-Анджелеса введен комендантский час.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Денвер
Пентагон
Белый дом
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Соединённые Штаты
Чикаго
Лос-Анджелес
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9