У Нью-Йорку відбулися сутички між поліцією і протестувальниками, арештовано близько 45 осіб - CNN
Київ • УНН
У Нью-Йорку затримали близько 45 осіб під час протестів проти міграційної політики США. Сутички почалися після відмови демонстрантів перейти на тротуар.
У Нью-Йорку поліція здійснила близько 45 арештів учасників акцій протесту. Затримання почалися після того, як деякі демонстранти проігнорували наказ поліції перейти з дороги на тротуар, пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Минулого вечора у Нью-Йорку сотні протестувальників марширували вулицями. Вони висловлювали незгоду з міграційною політикою адміністрації президента США Дональда Трампа та закликали співробітників Імміграційної та митної поліції США (Immigration and Customs Enforcement's (ICE)) покинути місто.
"Люди тримають плакати з написом "ICE геть з Нью-Йорка". Ми бачили прапори Мексики, ми бачили палестинський прапор", – повідомив журналіст CNN.
Натовп зібрався біля федеральних будівель та офісів ICE, а потім вони продовжили марш кілька кварталів, щоб дістатися до іншого офісу ICE та імміграційного суду, де скандували протягом кількох хвилин.
Спершу Департамент поліції Нью-Йорка дозволив марш. При цьому жодних проявів насилля не було зафіксовано. Проте затримання розпочалися після того, як деякі протестувальники проігнорували наказ поліції, виголошений через гучномовець, перейти на тротуар. Поліція попередила, що своїми діями демонстранти порушують правила дорожнього руху. Деякі демонстранти відповідали правоохоронцям лайкою та жбурляли в них пляшки з водою.
Коли поліція почала арешти, розпочалися сутички. Загалом у Нью-Йорку було здійснено приблизно 45 арештів.
Аналогічні сутички та арешти відбулися в Лос-Анджелесі, Чикаго, Денвері та інших містах. Зокрема, під час деяких сутичок з протестувальниками поліція застосувала сльозогінний газ.
Протести в США
У Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) кілька днів тому розгорнулися багатотисячні протести проти імміграційних заходів президента США Дональда Трампа. Згодом глава Білого дому наказав направити щонайменше 2000 бійців Національної гвардії до округу Лос-Анджелес для допомоги імміграційним агентам, які зіткнулися з демонстрантами, що протестували проти рейдів на робочих місцях.
Напередодні стало відомо, що Пентагон перекидає близько 700 морських піхотинців до Лос-Анджелеса. Розгортання повного батальйону морпіхів є тимчасовим заходом, поки до міста прибудуть додаткові війська Національної гвардії.
У центральній частині охопленого протестами Лос-Анджеласа введено комендантську годину.