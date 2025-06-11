У центрі Лос-Анджелеса ввели комендантську годину

У центральній частині охопленого протестами Лос-Анджеласа введено комендантську годину. Про це повідомила мер міста Карен Басс, інформує УНН із посиланням на CNN.

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За її словами, комендантська година діятиме з 20:00 до 06:00 і розповсюджуватиметься на площу в 1 квадратну милю (загальна площа Лос-Анджелеса становить 502 квадратних милі - ред.).

Комендантська година є необхідним заходом для захисту життя та майна після кількох поспіль днів заворушень у всьому місті - сказав начальник департаменту поліції Лос-Анджелеса Джим МакДоннелл.

За його словами, будь-хто, хто перебуватиме в зоні дії комендантської години, буде заарештований.

Нагадаємо

У Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) кілька днів тому розгорнулися багатотисячні протести проти імміграційних заходів президента США Дональда Трампа. Згодом глава Білого дому наказав направити щонайменше 2000 бійців Національної гвардії до округу Лос-Анджелес для допомоги імміграційним агентам, які зіткнулися з демонстрантами, що протестували проти рейдів на робочих місцях.

Напередодні стало відомо, що Пентагон перекидає близько 700 морських піхотинців до Лос-Анджелеса. Розгортання повного батальйону морпіхів є тимчасовим заходом, поки до міста прибудуть додаткові війська Національної гвардії.

Трамп заявив, що війська залишатимуться в Лос-Анджелесі, "доки не зникне небезпека"