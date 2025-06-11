У центрі Лос-Анджелеса ввели комендантську годину
Київ • УНН
У центральній частині Лос-Анджелеса запровадили комендантську годину з 20:00 до 06:00 через протести проти імміграційної політики Трампа. Влада називає це необхідним заходом для захисту життя та майна громадян.
У центральній частині охопленого протестами Лос-Анджеласа введено комендантську годину. Про це повідомила мер міста Карен Басс, інформує УНН із посиланням на CNN.
Деталі
За її словами, комендантська година діятиме з 20:00 до 06:00 і розповсюджуватиметься на площу в 1 квадратну милю (загальна площа Лос-Анджелеса становить 502 квадратних милі - ред.).
Комендантська година є необхідним заходом для захисту життя та майна після кількох поспіль днів заворушень у всьому місті
За його словами, будь-хто, хто перебуватиме в зоні дії комендантської години, буде заарештований.
Нагадаємо
У Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) кілька днів тому розгорнулися багатотисячні протести проти імміграційних заходів президента США Дональда Трампа. Згодом глава Білого дому наказав направити щонайменше 2000 бійців Національної гвардії до округу Лос-Анджелес для допомоги імміграційним агентам, які зіткнулися з демонстрантами, що протестували проти рейдів на робочих місцях.
Напередодні стало відомо, що Пентагон перекидає близько 700 морських піхотинців до Лос-Анджелеса. Розгортання повного батальйону морпіхів є тимчасовим заходом, поки до міста прибудуть додаткові війська Національної гвардії.
Трамп заявив, що війська залишатимуться в Лос-Анджелесі, "доки не зникне небезпека"10.06.25, 21:12 • 3084 перегляди