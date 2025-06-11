В центре Лос-Анджелеса ввели комендантский час

В центральной части охваченного протестами Лос-Анджелеса введен комендантский час. Об этом сообщила мер города Карен Басс, информирует УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По ее словам, комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00 и будет распространяться на площадь в 1 квадратную милю (общая площадь Лос-Анджелеса составляет 502 квадратных мили – ред.).

Комендантский час является необходимой мерой для защиты жизни и имущества после нескольких подряд дней беспорядков по всему городу - сказал начальник департамента полиции Лос-Анджелеса Джим МакДоннелл.

По его словам, любой, кто будет находиться в зоне действия комендантского часа, будет арестован.

Напомним

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) несколько дней назад развернулись многотысячные протесты против иммиграционных мер президента США Дональда Трампа. Впоследствии глава Белого дома приказал направить не менее 2000 бойцов Национальной гвардии в округ Лос-Анджелес для помощи иммиграционным агентам, столкнувшимся с демонстрантами, протестовавшими против рейдов на рабочих местах.

Накануне стало известно, что Пентагон перебрасывает около 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелес. Развертывание полного батальона морпехов является временной мерой, пока в город прибудут дополнительные войска Национальной гвардии.

Трамп заявил, что войска будут оставаться в Лос-Анджелесе, "пока не исчезнет опасность"