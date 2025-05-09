Ряд крупных американских городов уходят под землю – исследование
Киев • УНН
Согласно исследованию, 25 из 28 крупнейших городов США проседают, особенно Хьюстон, Нью-Йорк, Чикаго. Это угрожает инфраструктуре и усиливает наводнения, подвергая опасности 34 миллиона человек.
Земля под крупнейшими городами США медленно проседает, что представляет прямую угрозу для миллионов жителей и критической инфраструктуры. Об этом сообщает Washington Post, пишет УНН.
Детали
Как сообщает СМИ, исследователи составили карту вертикального перемещения земли в 28 наиболее густонаселенных городах США и обнаружили, что все города в той или иной степени проседают. Двадцать пять из них проседают на две трети своей территории. Согласно исследованию, опубликованному в четверг в Nature Cities, около 34 миллионов человек (примерно 10% населения США) живут в районах оседания.
Среди городов с наиболее масштабным проседанием - Чикаго, Нью-Йорк, Хьюстон, Даллас, Колумбус, Индианаполис и Денвер. Самые высокие темпы - более 5 мм в год - зафиксированы в Хьюстоне, Сан-Антонио и Вашингтоне.
Многие из этих тонущих городов расположены во внутренних районах страны. Проседание обычно вызывает большую обеспокоенность в прибрежных городах, где повышение уровня моря может легко достичь берега и затопить районы. Однако исследователи говорят, что опускание земли внутри страны может дестабилизировать инфраструктуру, а также усилить наводнения во время штормов.
Проседание почвы часто не останавливается на границе прибрежных регионов. Это проблема, которая (затрагивает,-ред.) все, как внутренние районы, так и прибрежные районы
Несмотря на то, что проседание происходит медленно - эффекты могут заметно накапливаться с годами.
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Последствия уже заметны: проседание вредит взлетно-посадочным полосам, стадионам и зданиям, изменяет дренажные системы и усиливает наводнения. В частности, во время урагана Харви в 2017 году 85% затопленных территорий в районе Хьюстона проседали более чем на 5 мм в год.
Самый высокий риск повреждений сооружений зафиксирован в Сан-Антонио: там 1 из 45 зданий потенциально под угрозой. В Форт-Верт - 1 из 143.
Проседание происходит, когда ослабевает основная поддерживающая структура земли.
Сообщается, что причины проседания могут отличаться в зависимости от города.
Вдоль восточного побережья и района Великих озер земля в основном медленно погружается вследствие таяния ледников.
В крупных городах, таких как Нью-Йорк, вес зданий буквально продавливает почву. Бетонные джунгли также поглощают больше тепла, которое может передаваться под землю и деформировать почву и камни - как это видно в Чикаго. Тихоокеанский северо-запад склонен к активности тектонических плит, когда одна плита заходит под другую и приводит к опусканию.
Исследователи обнаружили, что наиболее распространенной причиной оседания в большинстве мест является откачка грунтовых вод для питья и сельского хозяйства. Они определили, что удаление грунтовых вод стало причиной 80% оседания в городах.
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В некоторых местах удалось замедлить и остановить оседание почвы, используя систему, которая собирает воду с дождей, наводнений, рек или очищенных сточных вод и возвращает ее в подземные водоносные горизонты. Такие системы существуют в долине Коачелла в Калифорнии, Санта-Кларе и Санта-Ани, в испанском районе Эль-Каррасильо и в Пекине.
Наличие подробных карт движения почвы, а также информации о его причинах может помочь в разработке политики
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По словам Тахмасеби, полученные результаты также могут помочь в разработке более эффективных планов управления грунтовыми водами или улучшении городского планирования таким образом, чтобы сократить ущерб и любую опасность для жизни людей.
Мы должны начать говорить об этих решениях прямо сейчас. Эта проблема всегда будет только расти по мере нашего продвижения в будущее