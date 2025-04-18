Стихия вышла из-под контроля на севере Италии: по меньшей мере три человека погибли из-за сильных осадков
Киев • УНН
На севере Италии по меньшей мере три человека погибли из-за ливней, вызвавших транспортный коллапс. Сообщение с Австрией и Швейцарией задержано, некоторые районы затоплены.
По меньшей мере три человека погибли на севере Италии после сильных дождей. Ливни вызвали серьезные сбои в транспорте, сообщение между Австрией, Италией и Швейцарией были задержаны. Многие реки вышли из берегов, что повлекло за собой наводнения в нескольких районах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dpa.
Детали
Издание отмечает, что пострадали от сильных осадков именно северные регионы Италии, в частности Пьемонт, Южный Тироль и Ломбардия.
Отец и сын погибли, когда их машину унесло паводковыми водами вблизи Вальданьо, между Венецией и озером Гарда. 92-летний мужчина был найден мертвым в своем доме вблизи Турина в четверг, 17 апреля.
Ожидалось, что ситуация успокоится в пятницу, но многие реки вышли из берегов, что повлекло за собой наводнения в нескольких районах.
По меньшей мере три человека погибли на севере Италии после сильных дождей
Экстренные службы доставили в безопасное место несколько десятков человек. В некоторых районах отключено электричество.
Также, по информации издания, ливни повлекли за собой серьезные сбои в транспорте незадолго до Пасхальных выходных, сообщение между Австрией, Италией и Швейцарией были задержаны.
Некоторые части соседней Швейцарии также были отрезаны из-за сильного снегопада. Сообщается, что в четверг в регионе выпало более полуметра свежего снега. Популярный горнолыжный курорт Церматт был обесточен.
По словам властей, ключевые транспортные маршруты, такие как перевал Симплон и Большой туннель Сен-Бернар, все еще закрыты.
Риск схода лавин на любой высоте и опасность падения деревьев очень высока
Тысячи людей получили проблемы с дыханием: песчаная буря пронеслась по центру и югу Ирака15.04.25, 17:07 • 8653 просмотра