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Стихия вышла из-под контроля на севере Италии: по меньшей мере три человека погибли из-за сильных осадков

Киев • УНН

 • 6014 просмотра

На севере Италии по меньшей мере три человека погибли из-за ливней, вызвавших транспортный коллапс. Сообщение с Австрией и Швейцарией задержано, некоторые районы затоплены.

Стихия вышла из-под контроля на севере Италии: по меньшей мере три человека погибли из-за сильных осадков

По меньшей мере три человека погибли на севере Италии после сильных дождей. Ливни вызвали серьезные сбои в транспорте, сообщение между Австрией, Италией и Швейцарией были задержаны. Многие реки вышли из берегов, что повлекло за собой наводнения в нескольких районах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dpa.

Детали

Издание отмечает, что пострадали от сильных осадков именно северные регионы Италии, в частности Пьемонт, Южный Тироль и Ломбардия.

Отец и сын погибли, когда их машину унесло паводковыми водами вблизи Вальданьо, между Венецией и озером Гарда. 92-летний мужчина был найден мертвым в своем доме вблизи Турина в четверг, 17 апреля.

Ожидалось, что ситуация успокоится в пятницу, но многие реки вышли из берегов, что повлекло за собой наводнения в нескольких районах.

По меньшей мере три человека погибли на севере Италии после сильных дождей 

- сообщила власть страны в пятницу, 18 апреля.

Экстренные службы доставили в безопасное место несколько десятков человек. В некоторых районах отключено электричество.

Также, по информации издания, ливни повлекли за собой серьезные сбои в транспорте незадолго до Пасхальных выходных, сообщение между Австрией, Италией и Швейцарией были задержаны.

Некоторые части соседней Швейцарии также были отрезаны из-за сильного снегопада. Сообщается, что в четверг в регионе выпало более полуметра свежего снега. Популярный горнолыжный курорт Церматт был обесточен.

По словам властей, ключевые транспортные маршруты, такие как перевал Симплон и Большой туннель Сен-Бернар, все еще закрыты.

Риск схода лавин на любой высоте и опасность падения деревьев очень высока

 - добавили они.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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