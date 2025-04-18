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Стихія вийшла з-під контролю на півночі Італії: щонайменше три людини загинули через сильні опади

Київ • УНН

 • 7916 перегляди

На півночі Італії щонайменше троє людей загинули через зливи, що спричинили транспортний колапс. Сполучення з Австрією та Швейцарією затримано, деякі райони затоплені.

Стихія вийшла з-під контролю на півночі Італії: щонайменше три людини загинули через сильні опади

Щонайменше три людини загинули на півночі Італії після сильних дощів. Зливи спричинили серйозні збої в транспорті, сполучення між Австрією, Італією та Швейцарією були затримані. Багато річок вийшли з берегів, що спричинило повені в кількох районах. Про це повідомляє УНН із посиланням на Dpa.

Деталі

Видання зазначає, що постраждали від сильних опадів саме північні регіони Італії, зокрема П’ємонт, Південний Тіроль і Ломбардія.

Батько та син загинули, коли їхню машину віднесло паводковими водами поблизу Вальданьо, між Венецією та озером Гарда. 92-річний чоловік був знайдений мертвим у своєму будинку поблизу Турина в четвер, 17 квітня.

Очікувалося, що ситуація заспокоїться в п'ятницю, але багато річок вийшли з берегів, що спричинило повені в кількох районах.

Щонайменше три людини загинули на півночі Італії після сильних дощів 

- повідомила влада країни в п'ятницю, 18 квітня.

Екстрені служби доставили у безпечне місце декілька десятків людей. У деяких районах відключена електрика.

Також, за інформацією видання, зливи спричинили серйозні збої в транспорті незадовго до Великодніх вихідних, сполучення між Австрією, Італією та Швейцарією були затримані.

Деякі частини сусідньої Швейцарії також були відрізані через сильний снігопад. Повідомляється, що в четвер у регіоні випало понад пів метра свіжого снігу. Популярний гірськолижний курорт Церматт був знеструмлений.

За словами влади, ключові транспортні маршрути, такі як перевал Сімплон і Великий тунель Сен-Бернар, все ще закриті.

Ризик сходження лавин на будь-якій висоті та небезпека падіння дерев дуже висока

 - додали вони.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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