В Турции произошло мощное землетрясение, его почувствовали в Стамбуле и ряде других городов

В среду, 23 апреля, в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Его ощутили на себе жители большинства городов Мраморного региона, в частности, его ощутили и в Стамбуле. Об этом сообщает газета İmece Gazetesi, передает УНН.

Детали

По данным турецких СМИ, землетрясение затронуло Стамбул, также его ощутили в Коджаэли, Ялове, Текирдазе, Бурсе и Сакарье. На некоторых зданиях появились трещины, часть зданий получила трещины.

Среди населения возникла паника, однако о жертвах пока не сообщается.

Операторы GSM рекомендовали использовать текстовые сообщения и Интернет-приложения для бесперебойной связи – это связано с перегрузкой линий связи.

Мэрия и губернатор Стамбула заявили, что работа по ликвидации последствий непогоды продолжается.

В Румынии зафиксирована серия из пяти землетрясений в течение 8 часов