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Financial Times

MIM-104 Patriot

В Турции произошло мощное землетрясение, его почувствовали в Стамбуле и ряде других городов

Киев • УНН

 • 2000 просмотра

23 апреля в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2. Его почувствовали во многих городах Мраморного региона, в том числе и в Стамбуле, где на зданиях появились трещины. Информации о жертвах нет.

В Турции произошло мощное землетрясение, его почувствовали в Стамбуле и ряде других городов

В среду, 23 апреля, в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Его ощутили на себе жители большинства городов Мраморного региона, в частности, его ощутили и в Стамбуле. Об этом сообщает газета İmece Gazetesi, передает УНН.

Детали

По данным турецких СМИ, землетрясение затронуло Стамбул, также его ощутили в Коджаэли, Ялове, Текирдазе, Бурсе и Сакарье. На некоторых зданиях появились трещины, часть зданий получила трещины.

Среди населения возникла паника, однако о жертвах пока не сообщается.

Операторы GSM рекомендовали использовать текстовые сообщения и Интернет-приложения для бесперебойной связи – это связано с перегрузкой линий связи.

Мэрия и губернатор Стамбула заявили, что работа по ликвидации последствий непогоды продолжается.

В Румынии зафиксирована серия из пяти землетрясений в течение 8 часов22.04.25, 11:43 • 5316 просмотров

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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