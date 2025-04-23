В Турции произошло мощное землетрясение, его почувствовали в Стамбуле и ряде других городов
Киев • УНН
23 апреля в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2. Его почувствовали во многих городах Мраморного региона, в том числе и в Стамбуле, где на зданиях появились трещины. Информации о жертвах нет.
В среду, 23 апреля, в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Его ощутили на себе жители большинства городов Мраморного региона, в частности, его ощутили и в Стамбуле. Об этом сообщает газета İmece Gazetesi, передает УНН.
Детали
По данным турецких СМИ, землетрясение затронуло Стамбул, также его ощутили в Коджаэли, Ялове, Текирдазе, Бурсе и Сакарье. На некоторых зданиях появились трещины, часть зданий получила трещины.
Среди населения возникла паника, однако о жертвах пока не сообщается.
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