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Низка великих американських міст йдуть під землю - дослідження

Київ • УНН

 • 3584 перегляди

Згідно з дослідженням, 25 з 28 найбільших міст США просідають, особливо Х’юстон, Нью-Йорк, Чикаго. Це загрожує інфраструктурі та посилює повені, наражаючи на небезпеку 34 мільйони людей.

Низка великих американських міст йдуть під землю - дослідження

Земля під найбільшими містами США повільно просідає, що становить пряму загрозу для мільйонів жителів і критичної інфраструктури. Про це повідомляє Washington Post, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, дослідники склали карту вертикального переміщення землі у 28 найбільш густонаселених містах США і виявили, що всі міста тією чи іншою мірою просідають. Двадцять п'ять із них просідають на дві третини своєї території. Згідно з дослідженням, опублікованим у четвер у Nature Cities, близько 34 мільйонів осіб( приблизно 10% населення США) живуть у районах осідання.

Серед міст із найбільш масштабним просіданням — Чикаго, Нью-Йорк, Х’юстон, Даллас, Колумбус, Індіанаполіс і Денвер. Найвищі темпи — понад 5 мм на рік — зафіксовані в Х’юстоні, Сан-Антоніо та Вашингтоні.

Багато з цих потопаючих міст розташовані у внутрішніх районах країни. Просідання зазвичай викликає велику стурбованість у прибережних містах, де підвищення рівня моря може легко досягти берега і затопити райони. Однак дослідники кажуть, що опускання землі всередині країни може дестабілізувати інфраструктуру, а також посилити повені під час штормів.

Просідання ґрунту часто не зупиняється на кордоні прибережних регіонів. Це проблема, яка (зачіпає,-ред.) все, як внутрішні райони, так і прибережні райони

- сказав Леонард Охенхен, провідний автор дослідження і науковий співробітник Колумбійського університету.

Попри те, що просідання відбувається повільно — ефекти можуть помітно накопичуватися з роками.

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Наслідки вже помітні: просідання шкодить злітно-посадковим смугам, стадіонам і будівлям, змінює дренажні системи та посилює повені. Зокрема, під час урагану Гарві у 2017 році 85% затоплених територій у районі Г’юстона просідали більш ніж на 5 мм на рік.

Найвищий ризик пошкоджень споруд зафіксовано в Сан-Антоніо: там 1 з 45 будівель потенційно під загрозою. У Форт-Верті — 1 з 143.

Просідання відбувається, коли слабшає основна підтримуюча структура землі.

Повідомляється, що причини просідання можуть відрізнятися залежно від міста.

Уздовж східного узбережжя і району Великих озер земля в основному повільно занурюється внаслідок танення льодовиків.

У великих містах, таких як Нью-Йорк, вага будівель буквально продавлює ґрунт. Бетонні джунглі також поглинають більше тепла, яке може передаватися під землю і деформувати ґрунт і каміння — як це видно в Чикаго. Тихоокеанський північний захід схильний до активності тектонічних плит, коли одна плита заходить під іншу і призводить до опускання.

Дослідники виявили, що найпоширенішою причиною осідання в більшості місць є відкачування ґрунтових вод для пиття та сільського господарства. Вони визначили, що видалення ґрунтових вод стало причиною 80% осідання в містах.

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У деяких місцях вдалося сповільнити і зупинити осідання ґрунту, використовуючи систему, яка збирає воду з дощів, повеней, річок або очищених стічних вод і повертає її в підземні водоносні горизонти. Такі системи існують у долині Коачелла в Каліфорнії, Санта-Кларі та Санта-Ані, в іспанському районі Ель-Каррасільо і в Пекіні.

Наявність докладних карт руху ґрунту, а також інформації про його причини може допомогти в розробці політики

- сказав Пейман Тахмасебі, дослідник просідань з Колорадської гірничої школи і Гамбурзького технологічного університету, який не брав участі в дослідженні.

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За словами Тахмасебі, отримані результати також можуть допомогти в розробці більш ефективних планів управління ґрунтовими водами або поліпшенні міського планування таким чином, щоб скоротити шкоду і будь-яку небезпеку для життя людей.

Ми повинні почати говорити про ці рішення прямо зараз. Ця проблема завжди буде тільки зростати в міру нашого просування в майбутнє

- сказав Охенхен, який змалював деякі можливі підходи в дослідженні. 
Аліна Волянська

Аліна Волянська

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