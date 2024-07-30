Nvidia Corp объявила о серии обновлений своего программного обеспечения. Цель - упростить использование генеративного искусственного интеллекта для широкого круга компаний.

Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Босс Nvidia Дженсен Хуанг объяснил следующую волну развития: это программные пакеты, которые решают многие логистические проблемы, необходимые для использования ИИ для определенной цели.

Речь идет о том, чтобы сделать генеративный ИИ более распространенным, соответственно Nvidia предоставляет программное обеспечение и услуги, которые позволят, например, пользователям гарнитуры Vision Pro от Apple Inc. создавать виртуальные миры.

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Так называемые виртуальные двойники будут использоваться для таких задач, как обучение роботизированных компьютеров действовать более похоже на людей, что избавит разработчиков от необходимости делать это вручную, заявили в Nvidia.

Справочно

Generative AI, технология, лежащая в основе чат-ботов, распознавания голоса и других автоматизированных взаимодействий человека с компьютерами, часто требует оркестровки многочисленных аппаратных средств, программного обеспечения и поиска информации. Многие компании не имеют опыта, поэтому Nvidia пытается сделать это за них за определенную плату.

Дополнение

Последние предложения компании были продемонстрированы в понедельник на конференции Siggraph в Денвере, США.

Напомним,

Nvidia планирует представить впечатляющие финансовые результаты от продаж ИИ-чипов во втором квартале 2024 года. Компания ожидает значительный рост доходов от графических процессоров нового поколения Blackwell в ближайшие кварталы.