Microsoft интегрирует сервис GeForce Now от Nvidia в свои страницы магазина игр для Xbox, сообщает The Verge, пишет УНН.

Детали

Интеграция позволит выбирать между Xbox Cloud Gaming или сервисом Nvidia GeForce Now при просмотре списка игр в Интернете.

Microsoft ранее указывала только свой собственный сервис Xbox Cloud Gaming в разделе "играйте с облачными играми" в списках игр.

На момент публикации сообщения на The Verge новая кнопка еще была недоступна.

Дополнение

Microsoft и Nvidia - не новички, когда дело доходит до партнерства в сфере облачных игр. Обе компании подписали 10-летнее соглашение, позволяющее Nvidia лицензировать игры Xbox для ПК GeForce Now, включая игры Activision Blizzard. Ранее в этом году Nvidia также выпустила обновление GeForce Now, которое позволяет участникам синхронизировать свои учетные записи Xbox и покупки в Microsoft Store с облачным игровым сервисом. Можно даже транслировать игры Xbox для ПК через PC Game Pass GeForce Now.