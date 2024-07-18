Киев • УНН
Microsoft интегрирует сервис Nvidia GeForce Now в свои страницы магазина игр для Xbox. Это позволит пользователям выбирать между Xbox Cloud Gaming и GeForce Now при просмотре списка игр.
Microsoft интегрирует сервис GeForce Now от Nvidia в свои страницы магазина игр для Xbox, сообщает The Verge, пишет УНН.
Детали
Интеграция позволит выбирать между Xbox Cloud Gaming или сервисом Nvidia GeForce Now при просмотре списка игр в Интернете.
Microsoft ранее указывала только свой собственный сервис Xbox Cloud Gaming в разделе "играйте с облачными играми" в списках игр.
На момент публикации сообщения на The Verge новая кнопка еще была недоступна.
Дополнение
Microsoft и Nvidia - не новички, когда дело доходит до партнерства в сфере облачных игр. Обе компании подписали 10-летнее соглашение, позволяющее Nvidia лицензировать игры Xbox для ПК GeForce Now, включая игры Activision Blizzard. Ранее в этом году Nvidia также выпустила обновление GeForce Now, которое позволяет участникам синхронизировать свои учетные записи Xbox и покупки в Microsoft Store с облачным игровым сервисом. Можно даже транслировать игры Xbox для ПК через PC Game Pass GeForce Now.