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В Украине расширят программу "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей к работе с дронами - Зеленский
17:22 • 12229 просмотра
В Украине расширят программу "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей к работе с дронами - Зеленский
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В Украине расширят программу "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей к работе с дронами - Зеленский

Киев • УНН

 • 12239 просмотра

Кабинет министров подготовил расширение программы "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей к работе с дронами. Проект "Контракт 18-24" предлагает дополнительное финансовое вознаграждение, профессиональную подготовку и социальные гарантии, а также 12 месяцев отсрочки от мобилизации.

В Украине расширят программу "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей к работе с дронами - Зеленский

Кабинет министров уже подготовил расширение программы "Контракт 18-24", чтобы привлекать в армию молодых людей для работы с дронами. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Также правительство уже подготовило расширение контрактов 18-24, чтобы программа привлекала мотивированных людей именно для работы с дронами. Юлия Свириденко представит эту программу 

- сказал Зеленский.

Напомним

В феврале Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24". Это добровольная инициатива для украинцев в возрасте 18-24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год. Проект предлагает дополнительное финансовое вознаграждение, профессиональную подготовку с участием инструкторов с боевым опытом и социальные гарантии.

Добровольцы, отслужившие по проекту "Контракт 18–24", гарантированно получат 12 месяцев отсрочки от повторной мобилизации. Соответствующий законопроект, разработанный Минобороны, одобрило правительство.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Юлия Свириденко
Министерство обороны Украины
Владимир Зеленский
Украина
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