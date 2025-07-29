В Украине расширят программу "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей к работе с дронами - Зеленский

Кабинет министров уже подготовил расширение программы "Контракт 18-24", чтобы привлекать в армию молодых людей для работы с дронами. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Также правительство уже подготовило расширение контрактов 18-24, чтобы программа привлекала мотивированных людей именно для работы с дронами. Юлия Свириденко представит эту программу - сказал Зеленский.

Напомним

В феврале Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24". Это добровольная инициатива для украинцев в возрасте 18-24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год. Проект предлагает дополнительное финансовое вознаграждение, профессиональную подготовку с участием инструкторов с боевым опытом и социальные гарантии.

Добровольцы, отслужившие по проекту "Контракт 18–24", гарантированно получат 12 месяцев отсрочки от повторной мобилизации. Соответствующий законопроект, разработанный Минобороны, одобрило правительство.