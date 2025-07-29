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В Україні розширять програму "Контракт 18-24" для залучення мотивованих людей до роботи з дронами - Зеленський

Київ • УНН

 • 16221 перегляди

Кабінет міністрів підготував розширення програми "Контракт 18-24" для залучення мотивованих людей до роботи з дронами. Проєкт "Контракт 18-24" пропонує додаткову фінансову винагороду, професійний вишкіл та соціальні гарантії, а також 12 місяців відстрочки від мобілізації.

В Україні розширять програму "Контракт 18-24" для залучення мотивованих людей до роботи з дронами - Зеленський

Кабінет міністрів вже підготував розширення програми "Контракт 18-24", щоб долучати до війська молодиків для роботи з дронами. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Також уряд вже підготував розширення контрактів 18-24, щоб програма залучала мотивованих людей саме для роботи з дронами. Юлія Свириденко представить цю програму 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

У лютому Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24". Це добровільна ініціатива для українців віком 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Проєкт пропонує додаткову фінансову винагороду, професійний вишкіл за участі інструкторів з бойовим досвідом та соціальні гарантії.

Добровольці, які відслужили за проєктом "Контракт 18–24", гарантовано отримають 12 місяців відстрочки від повторної мобілізації. Відповідний законопроєкт, розроблений Міноборони, схвалив уряд.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Юлія Свириденко
Міністерство оборони України
Володимир Зеленський
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