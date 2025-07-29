В Україні розширять програму "Контракт 18-24" для залучення мотивованих людей до роботи з дронами - Зеленський

Кабінет міністрів вже підготував розширення програми "Контракт 18-24", щоб долучати до війська молодиків для роботи з дронами. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Також уряд вже підготував розширення контрактів 18-24, щоб програма залучала мотивованих людей саме для роботи з дронами. Юлія Свириденко представить цю програму - сказав Зеленський.

Нагадаємо

У лютому Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24". Це добровільна ініціатива для українців віком 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Проєкт пропонує додаткову фінансову винагороду, професійний вишкіл за участі інструкторів з бойовим досвідом та соціальні гарантії.

Добровольці, які відслужили за проєктом "Контракт 18–24", гарантовано отримають 12 місяців відстрочки від повторної мобілізації. Відповідний законопроєкт, розроблений Міноборони, схвалив уряд.