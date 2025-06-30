Добровольці "Контракту 18-24" отримують 12 місяців відстрочки від мобілізації: уряд схвалив зміни до законопроєкту

Добровольці, які відслужили за проєктом "Контракт 18–24", гарантовано отримають 12 місяців відстрочки від повторної мобілізації. Відповідний законопроєкт, розроблений Міноборони, схвалив уряд. Про це повідомило Міністерство оборони України передає УНН.

Міністерство оборони ініціювало внесення змін до законодавства, що передбачають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за "Контрактом 18–24". Відповідний законопроєкт, розроблений Міноборони, схвалений на засіданні уряду у п’ятницю - йдеться у дописі.

Доповнення

Раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік і одразу призвані знову. Схвалені поправки до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" усунуть це.

Законодавчо гарантована відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію.

Нагадаємо

У лютому Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24". Це добровільна ініціатива для українців віком 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Проєкт пропонує додаткову фінансову винагороду, професійний вишкіл за участі інструкторів з бойовим досвідом та соціальні гарантії.