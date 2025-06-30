Добровольцы "Контракта 18-24" получают 12 месяцев отсрочки от мобилизации: правительство одобрило изменения в законопроект

Добровольцы, отслужившие по проекту "Контракт 18–24", гарантированно получат 12 месяцев отсрочки от повторной мобилизации. Соответствующий законопроект, разработанный Минобороны, одобрило правительство. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает УНН.

Министерство обороны инициировало внесение изменений в законодательство, предусматривающие 12-месячную отсрочку от мобилизации для добровольцев, отслуживших по "Контракту 18–24". Соответствующий законопроект, разработанный Минобороны, одобрен на заседании правительства в пятницу - говорится в сообщении.

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Ранее, после увольнения с военной службы, такие граждане могли быть взяты на воинский учет и сразу призваны снова. Одобренные поправки к Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устранят это.

Законодательно гарантированная отсрочка предоставит возможность добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию.

Напомним

В феврале Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24". Это добровольная инициатива для украинцев в возрасте 18-24 лет, готовых присоединиться к Силам обороны на один год. Проект предлагает дополнительное финансовое вознаграждение, профессиональную подготовку с участием инструкторов с боевым опытом и социальные гарантии.