Добровольцы "Контракта 18-24" получают 12 месяцев отсрочки от мобилизации: правительство одобрило изменения в законопроект

$41.640.06
48.780.14
ukenru
ЕС и Украина достигли договоренности о новых условиях торговли: что предполагается
14:53 • 6112 просмотра
ЕС и Украина достигли договоренности о новых условиях торговли: что предполагается
Эксклюзив
12:58 • 33081 просмотра
Канадский паспорт - не индульгенция: как претендент на "Гулливер" Адамовский пытается скрыть гражданство рф
Эксклюзив
12:57 • 25475 просмотра
Как не стать жертвой квартирных мошенников: главные признаки обмана при аренде
Эксклюзив
10:13 • 32095 просмотра
Украина готовится реформировать звание "Мать-героиня": что изменится?
09:40 • 49180 просмотра
Удар по Кривому Рогу 30 июня: вражеский БПЛА попал рядом с ТЦК
30 июня, 06:31 • 100480 просмотра
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы
29 июня, 16:28 • 111726 просмотра
Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа
29 июня, 14:43 • 117506 просмотра
Трамп рассматривает новые санкции против РФ после июльских каникул - сенатор Линдси Грэм
Эксклюзив
29 июня, 10:23 • 102945 просмотра
Неделя на растущей Луне: астропрогноз на 30 июня — 6 июля
28 июня, 16:01 • 272747 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
7.7м/с
45%
744мм
Популярные новости
Шарлиз Терон раскритиковала Джеффа Безоса и Лорен Санчес из-за их громкой свадьбы за 50 миллионов долларов30 июня, 06:34 • 48191 просмотра
Кривой Рог подвергся дроновой атаке рф, есть попадание - Вилкул30 июня, 07:05 • 54710 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит30 июня, 07:19 • 69312 просмотра
Военный ответил, действительно ли враг продвигается на Запорожье30 июня, 07:21 • 45942 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах11:05 • 46555 просмотра
публикации
Подготовка первоклассника к школе: какие правила действительно работают14:37 • 7795 просмотра
Посевной календарь на июль: когда лучше всего сажать, а когда лучше заняться чем-то другим14:11 • 11173 просмотра
Канадский паспорт - не индульгенция: как претендент на "Гулливер" Адамовский пытается скрыть гражданство рф
Эксклюзив
12:58 • 33102 просмотра
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы30 июня, 06:31 • 100494 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения28 июня, 16:01 • 272752 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Турция
Китай
Реклама
УНН Lite
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах11:05 • 46992 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит30 июня, 07:19 • 69739 просмотра
Таиландский школьник каждый день ездит в школу верхом на жеребце29 июня, 11:06 • 82234 просмотра
Джон Траволта возрождает культового героя из «Бриолина» на Hollywood Bowl29 июня, 09:35 • 93596 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле28 июня, 14:03 • 200055 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
ИРИС-Т
Шахед-136
Дія (сервис)
Еврофайтер Тайфун

Добровольцы "Контракта 18-24" получают 12 месяцев отсрочки от мобилизации: правительство одобрило изменения в законопроект

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Правительство одобрило законопроект Минобороны, предоставляющий 12-месячную отсрочку от мобилизации добровольцам после службы по проекту "Контракт 18-24". Это позволит отдохнуть и пройти реабилитацию после службы.

Добровольцы "Контракта 18-24" получают 12 месяцев отсрочки от мобилизации: правительство одобрило изменения в законопроект

Добровольцы, отслужившие по проекту "Контракт 18–24", гарантированно получат 12 месяцев отсрочки от повторной мобилизации. Соответствующий законопроект, разработанный Минобороны, одобрило правительство. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает УНН.

Министерство обороны инициировало внесение изменений в законодательство, предусматривающие 12-месячную отсрочку от мобилизации для добровольцев, отслуживших по "Контракту 18–24". Соответствующий законопроект, разработанный Минобороны, одобрен на заседании правительства в пятницу 

- говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее, после увольнения с военной службы, такие граждане могли быть взяты на воинский учет и сразу призваны снова. Одобренные поправки к Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устранят это.

Законодательно гарантированная отсрочка предоставит возможность добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию.

Напомним

В феврале Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24". Это добровольная инициатива для украинцев в возрасте 18-24 лет, готовых присоединиться к Силам обороны на один год. Проект предлагает дополнительное финансовое вознаграждение, профессиональную подготовку с участием инструкторов с боевым опытом и социальные гарантии.

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоВойна
Министерство обороны Украины
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9