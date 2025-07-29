Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться

В августе 2025 года ожидается несколько умеренных магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. Несмотря на то, что риск мощных бурь остается невысоким, специалисты советуют заранее подготовиться, чтобы минимизировать их влияние на здоровье, пишет УНН.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури возникают из-за выбросов солнечной энергии, которые поступают в земную магнитосферу и провоцируют ее возмущения. Такие явления могут влиять на электронику, связь, а также на самочувствие людей. Мощность бури измеряется индексом Kp по шкале от 0 до 9. Начиная с 5 баллов, можно говорить о наличии возмущений.

Когда ждать магнитных бурь в августе 2025

Специалисты прогнозируют следующие даты возможных возмущений:

7, 9, 13, 19 августа - умеренные бури (Kp 5);

4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 августа - слабые колебания (Kp 4).

В остальные дни месяца геомагнитные колебания не прогнозируются.

Риск возникновения сильных магнитных бурь в августе сейчас считается низким. В то же время метеочувствительным людям стоит внимательно относиться к прогнозам и собственному здоровью даже в дни незначительных колебаний.

Как магнитные бури влияют на организм

В периоды солнечной активности многие люди жалуются на плохое самочувствие. В частности, головную боль, усталость, колебания артериального давления, проблемы со сном или обострение хронических болезней. Такая реакция связана с тем, что электромагнитные волны влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы, провоцируя ухудшение самочувствия у наиболее уязвимых людей.

В группу повышенного риска попадают:

люди с заболеваниями сердца и сосудов;

лица пожилого возраста;

беременные женщины;

люди с хроническими неврологическими проблемами.

Как облегчить самочувствие во время магнитных бурь

Чтобы уменьшить влияние бури, медики советуют придерживаться простых рекомендаций:

ограничить физическую и эмоциональную нагрузку;

избегать стрессов и конфликтов;

уделять больше времени отдыху и сну;

проводить время на свежем воздухе, заниматься легкой физической активностью (например, йога, пешие прогулки);

уменьшить употребление кофе, алкоголя, жирной и тяжелой пищи;

сделать акцент на фруктах, овощах, воде и легких блюдах.

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