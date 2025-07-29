Магнітні бурі у серпні 2025: коли очікувати та як підготуватися

У серпні 2025 року очікуються кілька помірних магнітних бур, які можуть вплинути на самопочуття метеочутливих людей. Попри те, що ризик потужних бур залишається невисоким, фахівці радять заздалегідь підготуватися, щоб мінімізувати їхній вплив на здоров’я, пише УНН.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі виникають через викиди сонячної енергії, які надходять до земної магнітосфери та провокують її збурення. Такі явища можуть впливати на електроніку, зв’язок, а також на самопочуття людей. Потужність бурі вимірюється індексом Kp за шкалою від 0 до 9. Починаючи з 5 балів, можна казати про наявність збурень.

Коли чекати на магнітні бурі у серпні 2025

Фахівці прогнозують наступні дати можливих збурень:

7, 9, 13, 19 серпня - помірні бурі (Kp 5);

4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 серпня - слабкі коливання (Kp 4).

У решту днів місяця геомагнітні коливання не прогнозуються.

Ризик виникнення сильних магнітних бур у серпні наразі вважається низьким. Водночас метеочутливим людям варто уважно ставитися до прогнозів і власного здоров’я навіть у дні незначних коливань.

Як магнітні бурі впливають на організм

У періоди сонячної активності багато людей скаржаться на погане самопочуття. Зокрема головний біль, втому, коливання артеріального тиску, проблеми зі сном або загострення хронічних хвороб. Така реакція пов’язана з тим, що електромагнітні хвилі впливають на нервову й серцево-судинну системи, провокуючи погіршення самопочуття у найбільш вразливих людей.

До групи підвищеного ризику потрапляють:

люди із захворюваннями серця та судин;

особи похилого віку;

вагітні жінки;

люди з хронічними неврологічними проблемами.

Як полегшити самопочуття під час магнітних бур

Щоб зменшити вплив бурі, медики радять дотримуватися простих рекомендацій:

обмежити фізичне та емоційне навантаження;

уникати стресів та конфліктів;

приділяти більше часу відпочинку та сну;

проводити час на свіжому повітрі, займатися легкою фізичною активністю (наприклад, йога, піші прогулянки);

зменшити вживання кави, алкоголю, жирної та важкої їжі;

зробити акцент на фруктах, овочах, воді й легких стравах.

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