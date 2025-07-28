«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители

Использование народных депутатов для продвижения частных интересов крупных компаний представляет системную угрозу экономической безопасности государства и противоречит принципам парламентаризма. Именно такой пример демонстрирует народный депутат Сергей Кузьминых, ведь его публичная деятельность на посту главы подкомитета по вопросам фармации вызывает все больше вопросов о том, чьи интересы он представляет, пишет УНН.

Детали

Журналисты УНН, пообщавшись с представителями фармрынка и приближенными к семье владельцев завода "Дарница" Екатериной и Глебом Загориями источниками, выяснили, что в начале лета 2024 года Загории разработали план перераспределения рынка, цель которого — вытеснение мелких производителей, устранение крупных дистрибьюторов и перенос ответственности за высокие цены на лекарства на аптечные сети. Реализация этого замысла без политической поддержки была бы невозможной, поэтому, по словам источников, "Дарница" обратилась к народному депутату Сергею Кузьминых, давнему знакомому семьи и главе подкомитета по фармации.

Первым этапом стала кампания против аптечного маркетинга, который был представлен в публичном пространстве как главная причина "накруток" на цены. В результате публичного давления Минздрав вынужден был ограничить маркетинг, однако обещанного снижения цен не произошло — производители, в частности "Дарница", снизили стоимость лишь на несколько препаратов из списка ТОП-100, тогда как цены на другие лекарства остались неизменными или начали расти. В то же время прибыль "Дарницы", по разным оценкам, выросла на полмиллиарда гривен ежемесячно.

Несмотря на то, что обещанного эффекта для пациентов не было достигнуто, Кузьминых продолжает открыто продвигать интересы "Дарницы" — и через соцсети, и через подконтрольные медиа, и на закрытых встречах. Кроме того, по данным журналистов, благотворительный фонд, соучредителем которого является Кузьминых, получал значительные суммы от фонда семьи Загориев — совладельцев "Дарницы". Это даже стало предметом проверки НАПК.

Основатель юридической компании "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что такая ситуация может свидетельствовать о злоупотреблении влиянием.

Ситуация может свидетельствовать о наличии признаков преступления, предусмотренного статьей 369-2 Уголовного кодекса Украины - "злоупотребление влиянием". В частности, если народный депутат, используя свой статус главы профильного подкомитета, действует не в интересах государства или общества, а в интересах отдельного субъекта хозяйствования, с которым имеет или имел тесные связи - такое поведение может квалифицироваться как неправомерное использование влияния - пояснил юрист.

Кроме того, по его словам, участие в лоббировании коммерческих интересов при наличии финансовых или иных взаимосвязей (например, получение значительных средств благотворительными фондами, связанными с депутатом) может иметь признаки реального или потенциального конфликта интересов, подлежащего проверке Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

Что касается общей практики использования народных депутатов для продвижения частных интересов крупных компаний - такое поведение, по своей сути, является злоупотреблением властными полномочиями и представляет системную угрозу для экономической безопасности государства. Оно противоречит принципам парламентаризма и должно быть предметом публичного осуждения и юридической оценки - добавил Дмитрий Касьяненко.

В совокупности факты, изложенные журналистами, свидетельствуют о серьезных рисках использования парламентских полномочий народного депутата Сергея Кузьминых в частных интересах. Учитывая это, правоохранительные органы, в частности Государственное бюро расследований, должны дать юридическую оценку этим действиям и проверить, не было ли злоупотребления властью или использования влияния в личных или корпоративных интересах.