$41.780.01
48.980.12
ukenru
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
14:54 • 16503 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
13:15 • 20754 просмотра
10 или 12 дней: Трамп сообщил о новом дедлайне для рф
Эксклюзив
12:47 • 47777 просмотра
Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"
Эксклюзив
12:12 • 29831 просмотра
Массовое убийство россией пленных в Еленовке: в Офисе Генпрокурора рассказали о ходе расследования
10:55 • 35861 просмотра
Белорусские хакеры полностью уничтожили базу данных перелетов российского "Аэрофлота"
28 июля, 09:50 • 35927 просмотра
ЦПД СНБО: Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян на Сумщине
Эксклюзив
28 июля, 09:46 • 36742 просмотра
В Кривом Роге 18-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю: полиция сообщила о подозрении
Эксклюзив
28 июля, 09:11 • 29532 просмотра
Получение Украиной газа с Азербайджаном по новому маршруту: эксперт оценил событие и рассказал о перспективах
Эксклюзив
28 июля, 08:08 • 26340 просмотра
Усыновление детей в Украине: глава Координационного центра по развитию семейного воспитания озвучила вызовы
28 июля, 06:09 • 28506 просмотра
Неизвестный БПЛА из беларуси залетел в воздушное пространство Литвы вблизи Вильнюса
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
70%
743мм
Популярные новости
На Буковине произошло смертельное ДТП с участием полицейской: детали28 июля, 07:04 • 37537 просмотра
Атака рф на Хмельницкую область: под ударом был Староконстантинов, есть повреждения28 июля, 08:22 • 41728 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно12:41 • 26691 просмотра
17-летние юноши должны встать на воинский учет до 31 июля: что нужно знать12:53 • 44767 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком13:41 • 28059 просмотра
публикации
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
14:54 • 16510 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком13:41 • 28098 просмотра
17-летние юноши должны встать на воинский учет до 31 июля: что нужно знать12:53 • 44802 просмотра
Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"
Эксклюзив
12:47 • 47785 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 267509 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Михаил Федоров
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно12:41 • 26697 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 111904 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 52183 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 53120 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 49347 просмотра
Актуальное
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)
Беспилотный летательный аппарат
Ан-178
MIM-104 Patriot

«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители

Киев • УНН

 • 16513 просмотра

Народный депутат Сергей Кузьминых, глава подкомитета по фармации, подозревается в лоббировании интересов компании «Дарница». Журналисты выявили связь между его действиями и ростом прибыли «Дарницы» после ограничения аптечного маркетинга.

«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители

Использование народных депутатов для продвижения частных интересов крупных компаний представляет системную угрозу экономической безопасности государства и противоречит принципам парламентаризма. Именно такой пример демонстрирует народный депутат Сергей Кузьминых, ведь его публичная деятельность на посту главы подкомитета по вопросам фармации вызывает все больше вопросов о том, чьи интересы он представляет, пишет УНН.

Детали

Журналисты УНН, пообщавшись с представителями фармрынка и приближенными к семье владельцев завода "Дарница" Екатериной и Глебом Загориями источниками, выяснили, что в начале лета 2024 года Загории разработали план перераспределения рынка, цель которого — вытеснение мелких производителей, устранение крупных дистрибьюторов и перенос ответственности за высокие цены на лекарства на аптечные сети. Реализация этого замысла без политической поддержки была бы невозможной, поэтому, по словам источников, "Дарница" обратилась к народному депутату Сергею Кузьминых, давнему знакомому семьи и главе подкомитета по фармации. 

Первым этапом стала кампания против аптечного маркетинга, который был представлен в публичном пространстве как главная причина "накруток" на цены. В результате публичного давления Минздрав вынужден был ограничить маркетинг, однако обещанного снижения цен не произошло — производители, в частности "Дарница", снизили стоимость лишь на несколько препаратов из списка ТОП-100, тогда как цены на другие лекарства остались неизменными или начали расти. В то же время прибыль "Дарницы", по разным оценкам, выросла на полмиллиарда гривен ежемесячно. 

Несмотря на то, что обещанного эффекта для пациентов не было достигнуто, Кузьминых продолжает открыто продвигать интересы "Дарницы" — и через соцсети, и через подконтрольные медиа, и на закрытых встречах. Кроме того, по данным журналистов, благотворительный фонд, соучредителем которого является Кузьминых, получал значительные суммы от фонда семьи Загориев — совладельцев "Дарницы". Это даже стало предметом проверки НАПК.

Основатель юридической компании "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что такая ситуация может свидетельствовать о злоупотреблении влиянием.

Ситуация может свидетельствовать о наличии признаков преступления, предусмотренного статьей 369-2 Уголовного кодекса Украины - "злоупотребление влиянием". В частности, если народный депутат, используя свой статус главы профильного подкомитета, действует не в интересах государства или общества, а в интересах отдельного субъекта хозяйствования, с которым имеет или имел тесные связи - такое поведение может квалифицироваться как неправомерное использование влияния

- пояснил юрист.

Кроме того, по его словам, участие в лоббировании коммерческих интересов при наличии финансовых или иных взаимосвязей (например, получение значительных средств благотворительными фондами, связанными с депутатом) может иметь признаки реального или потенциального конфликта интересов, подлежащего проверке Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции. 

Что касается общей практики использования народных депутатов для продвижения частных интересов крупных компаний - такое поведение, по своей сути, является злоупотреблением властными полномочиями и представляет системную угрозу для экономической безопасности государства. Оно противоречит принципам парламентаризма и должно быть предметом публичного осуждения и юридической оценки

- добавил Дмитрий Касьяненко.

В совокупности факты, изложенные журналистами, свидетельствуют о серьезных рисках использования парламентских полномочий народного депутата Сергея Кузьминых в частных интересах. Учитывая это, правоохранительные органы, в частности Государственное бюро расследований, должны дать юридическую оценку этим действиям и проверить, не было ли злоупотребления властью или использования влияния в личных или корпоративных интересах.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧПпубликации
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9