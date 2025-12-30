Полтавщина: двое взрослых и пятеро детей отравились неизвестным веществом
Киев • УНН
В Полтавской области зафиксировано два случая отравления неизвестным веществом, что привело к госпитализации двух взрослых и пятерых детей. Пострадавшие находятся в Лубенском районе, их состояние и тип вещества пока неизвестны.
В Полтавской области двое взрослых и пятеро детей отравились неизвестным веществом, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, в Полтавской области было зафиксировано два случая отравления в Лубенском районе. Первый в селе Денисовка, где неизвестным веществом отравился взрослый и двое детей, а второй - в Лубнах, где отравился взрослый и трое детей.
Пока неизвестно, каким веществом отравились пострадавшие, а также их состояние.
