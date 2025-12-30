Полтавщина: двое взрослых и пятеро детей отравились неизвестным веществом

$42.220.15
49.650.10
ukenru
13:07 • 150 просмотра
Атака БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27 • 1856 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 5654 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 10070 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 15416 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 16745 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 22176 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 23024 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 29961 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 30379 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
4м/с
74%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украину накроет облачная погода со снегом и гололедицей: прогноз погоды на 30 декабряPhoto30 декабря, 03:49 • 7570 просмотра
США ликвидировали наркотеррористов в Тихом океане: детали удара по судну30 декабря, 04:04 • 13354 просмотра
Более 3000 мигрантов погибли в этом году, пытаясь добраться до побережья Испании30 декабря, 05:02 • 4542 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 12057 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 8608 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 8766 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 12146 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto09:46 • 15416 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 45179 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 45514 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Лавров Сергей Викторович
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Варшава
Село
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 24196 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 37402 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 45517 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 56075 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 166127 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Facebook
Instagram

Полтавщина: двое взрослых и пятеро детей отравились неизвестным веществом

Киев • УНН

 • 472 просмотра

В Полтавской области зафиксировано два случая отравления неизвестным веществом, что привело к госпитализации двух взрослых и пятерых детей. Пострадавшие находятся в Лубенском районе, их состояние и тип вещества пока неизвестны.

Полтавщина: двое взрослых и пятеро детей отравились неизвестным веществом

В Полтавской области двое взрослых и пятеро детей отравились неизвестным веществом, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, в Полтавской области было зафиксировано два случая отравления в Лубенском районе. Первый в селе Денисовка, где неизвестным веществом отравился взрослый и двое детей, а второй - в Лубнах, где отравился взрослый и трое детей.

Пока неизвестно, каким веществом отравились пострадавшие, а также их состояние.

На Закарпатье родители и шестеро их детей едва не погибли из-за угарного газа29.12.25, 13:57 • 2460 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоЗдоровье
Село
Полтавская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям