Полтавщина: двое взрослых и пятеро детей отравились неизвестным веществом

В Полтавской области двое взрослых и пятеро детей отравились неизвестным веществом, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, в Полтавской области было зафиксировано два случая отравления в Лубенском районе. Первый в селе Денисовка, где неизвестным веществом отравился взрослый и двое детей, а второй - в Лубнах, где отравился взрослый и трое детей.

Пока неизвестно, каким веществом отравились пострадавшие, а также их состояние.

