Полтавщина: двоє дорослих та п'ятеро дітей отруїлись невідомою речовиною
Київ • УНН
У Полтавській області зафіксовано два випадки отруєння невідомою речовиною, що призвело до госпіталізації двох дорослих та п'ятьох дітей. Постраждалі перебувають у Лубенському районі, їхній стан та тип речовини наразі невідомі.
У Полтавській області двоє дорослих та п'ятеро дій отруїлись невидомрю речовиною, передає УНН із посилання на ДСНС.
Деталі
За даними рятувальників, у Полтавській області було зафіксовано два випадки отруєння в Лубенському районі. Перший у селі Денисівка, де невідомою речовиною отруївся дорослий та двоє дітей, а другий - у Лубнах, де отруївся дорослий та троє дітей.
Наразі не відомо, якою речовиною отруїлись потерпілі, а також їх стан.
