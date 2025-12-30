Полтавщина: двоє дорослих та п'ятеро дітей отруїлись невідомою речовиною

У Полтавській області двоє дорослих та п'ятеро дій отруїлись невидомрю речовиною, передає УНН із посилання на ДСНС.

Деталі

За даними рятувальників, у Полтавській області було зафіксовано два випадки отруєння в Лубенському районі. Перший у селі Денисівка, де невідомою речовиною отруївся дорослий та двоє дітей, а другий - у Лубнах, де отруївся дорослий та троє дітей.

Наразі не відомо, якою речовиною отруїлись потерпілі, а також їх стан.

