13:07
Атака БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
В Украине на Новый год ожидается до 14 градусов мороза и снег - Диденко

Киев • УНН

 • 78 просмотра

В Украине на Новый год ожидаются снег и морозы до -14 градусов, на дорогах гололедица. Со 2 января начнется потепление, однако морозы еще будут возвращаться.

В Украине на Новый год ожидается до 14 градусов мороза и снег - Диденко

На Новый год в Украине ожидаются снег и морозы до -14 градусов, на дорогах гололедица, а со 2 января начнется потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Завтра (31 декабря, — ред.) в Украине ожидается периодический снег, на юге — мокрый снег. Начнет заходить мороз: ближайшей ночью -3...-7, на востоке и северо-востоке -4...-9 градусов. Днем в среду в большинстве областей предполагается -2...-5 градусов

- говорится в сообщении.

Ветер будет с северо-запада, порывистый, временами сильный. Диденко призвала быть осторожными между высотными домами, где образуется так называемая аэродинамическая труба, под деревьями, билбордами и т.д.

В Киеве 31 декабря будет холодно, со снегом и сильными порывами ветра: ночью до -7 градусов, днем около 5 градусов мороза.

Во всех регионах на дорогах гололедица.

1 января 2026 г. в Украине морозы задержатся и морозный Новый год еще подержит за ручку 2 января: в ночные часы -7...-14 градусов, в дневные часы первый день года предполагается холодным, -4...-7 градусов, а вот уже днем 2 января температура воздуха повысится. Итак, на Новый год будет морозно и снежно, в дальнейшем, со 2-3 января, — потеплеет, однако морозные волны еще будут поступать, все же зима

-  написала Диденко.

Напомним

Во вторник, 30 декабря 2025 года в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег и гололедица на дорогах. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем – от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Ольга Розгон

Погода и окружающая среда
Новый год
Морозы в Украине
Снег в Украине
Украина
Киев