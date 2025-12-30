В Украине на Новый год ожидается до 14 градусов мороза и снег - Диденко

На Новый год в Украине ожидаются снег и морозы до -14 градусов, на дорогах гололедица, а со 2 января начнется потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Завтра (31 декабря, — ред.) в Украине ожидается периодический снег, на юге — мокрый снег. Начнет заходить мороз: ближайшей ночью -3...-7, на востоке и северо-востоке -4...-9 градусов. Днем в среду в большинстве областей предполагается -2...-5 градусов - говорится в сообщении.

Ветер будет с северо-запада, порывистый, временами сильный. Диденко призвала быть осторожными между высотными домами, где образуется так называемая аэродинамическая труба, под деревьями, билбордами и т.д.

В Киеве 31 декабря будет холодно, со снегом и сильными порывами ветра: ночью до -7 градусов, днем около 5 градусов мороза.

Во всех регионах на дорогах гололедица.

1 января 2026 г. в Украине морозы задержатся и морозный Новый год еще подержит за ручку 2 января: в ночные часы -7...-14 градусов, в дневные часы первый день года предполагается холодным, -4...-7 градусов, а вот уже днем 2 января температура воздуха повысится. Итак, на Новый год будет морозно и снежно, в дальнейшем, со 2-3 января, — потеплеет, однако морозные волны еще будут поступать, все же зима - написала Диденко.

Напомним

Во вторник, 30 декабря 2025 года в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег и гололедица на дорогах. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем – от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла.