В Україні на Новий рік очікується до 14 градусів морозу і сніг - Діденко

$42.220.15
49.650.10
ukru
13:07 • 636 перегляди
Атака БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 2498 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 6278 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 10507 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 15981 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 16970 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 22334 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 23111 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 30029 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 30429 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
4м/с
74%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україну накриє хмарна погода зі снігом та ожеледицею: прогноз погоди на 30 грудняPhoto30 грудня, 03:49 • 8156 перегляди
США ліквідували наркотерористів у Тихому океані: деталі удару по судну30 грудня, 04:04 • 13683 перегляди
Понад 3000 мігрантів загинули цьогоріч, намагаючись дістатися узбережжя Іспанії 30 грудня, 05:02 • 5080 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 12657 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 9670 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 9712 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 12688 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto09:46 • 15981 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 45501 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 45808 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Лавров Сергій Вікторович
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Варшава
Село
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 24379 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 37592 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 45685 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 56250 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 166315 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Facebook
Instagram

В Україні на Новий рік очікується до 14 градусів морозу і сніг - Діденко

Київ • УНН

 • 2 перегляди

В Україні на Новий рік очікуються сніг та морози до -14 градусів, на дорогах ожеледиця. З 2 січня розпочнеться потепління, проте морози ще повертатимуться.

В Україні на Новий рік очікується до 14 градусів морозу і сніг - Діденко

На Новий рік в Україні очікуються сніг і морози до -14 градусів, на дорогах ожеледиця, а з 2 січня почнеться потепління. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

Завтра (31 грудня, — ред.) в Україні очікується періодичний сніг, на півдні — мокрий сніг. Почне заходити мороз: найближчої ночі -3...-7, на сході та північному сході -4...-9 градусів. Вдень у середу у більшості областей передбачається -2...-5 градусів

- йдеться у повідомленні.

Вітер буде із північного заходу, рвучкий, часом сильний. Діденко закликала бути обережними між висотними будинками, де утворюється так звана аеродинамічна труба, під деревами, білбордами тощо.

У Києві 31 грудня буде холодно, зі снігом та сильними поривами вітру: вночі до -7 градусів, вдень близько 5 градусів морозу.

У всіх регіонах на дорогах ожеледиця.

1 січня 2026 р. в Україні морози затримається і морозний Новий рік ще потримає за ручку 2 січня: у нічні години -7...-14 градусів, у денні години перший день року передбачається холодним, -4...-7 градусів, а ось вже вдень 2 січня температура повітря підвищиться. Отже, на Новий рік буде морозно та сніжно, надалі, із 2-3 січня, — потепліє, проте морозні хвилі ще надходитимуть, все ж зима

-  написала Діденко.

Нагадаємо

У вівторок, 30 грудня 2025 року в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, невеликий сніг та ожеледиця на дорогах. Температура повітря вночі становитиме 1-6 градусів морозу, вдень – від 4 градусів морозу до 4 градусів тепла.

Ольга Розгон

Погода та довкілля
Новий рік
Морози в Україні
Сніг в Україні
Україна
Київ