В Україні на Новий рік очікується до 14 градусів морозу і сніг - Діденко

На Новий рік в Україні очікуються сніг і морози до -14 градусів, на дорогах ожеледиця, а з 2 січня почнеться потепління. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

Завтра (31 грудня, — ред.) в Україні очікується періодичний сніг, на півдні — мокрий сніг. Почне заходити мороз: найближчої ночі -3...-7, на сході та північному сході -4...-9 градусів. Вдень у середу у більшості областей передбачається -2...-5 градусів - йдеться у повідомленні.

Вітер буде із північного заходу, рвучкий, часом сильний. Діденко закликала бути обережними між висотними будинками, де утворюється так звана аеродинамічна труба, під деревами, білбордами тощо.

У Києві 31 грудня буде холодно, зі снігом та сильними поривами вітру: вночі до -7 градусів, вдень близько 5 градусів морозу.

У всіх регіонах на дорогах ожеледиця.

1 січня 2026 р. в Україні морози затримається і морозний Новий рік ще потримає за ручку 2 січня: у нічні години -7...-14 градусів, у денні години перший день року передбачається холодним, -4...-7 градусів, а ось вже вдень 2 січня температура повітря підвищиться. Отже, на Новий рік буде морозно та сніжно, надалі, із 2-3 січня, — потепліє, проте морозні хвилі ще надходитимуть, все ж зима - написала Діденко.

Нагадаємо

У вівторок, 30 грудня 2025 року в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, невеликий сніг та ожеледиця на дорогах. Температура повітря вночі становитиме 1-6 градусів морозу, вдень – від 4 градусів морозу до 4 градусів тепла.