российский FPV-дрон атаковал автомобиль в Запорожской области, водитель погиб

В результате атаки российским FPV-дроном в Запорожской области погиб 61-летний мужчина. Об этом сообщил в соцсетях начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Оккупанты ударили дроном по автомобилю, который ехал по автодороге в Веселянке Запорожского района. Как отметил Федоров, машина повреждена, водитель погиб на месте.

Напомним

В ночь на 30 декабря россияне ударили по Запорожью. В результате обстрела поврежден объект промышленной инфраструктуры: пострадал человек. Взрывной волной повреждены частные дома рядом с местом удара.

Также УНН сообщал, что 26 декабря российские оккупанты сбросили авиабомбу на дом в Запорожском районе. Погиб один человек, еще трое пострадали.