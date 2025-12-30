российский FPV-дрон атаковал автомобиль в Запорожской области, водитель погиб
Киев • УНН
61-летний мужчина погиб в Запорожской области в результате атаки российского FPV-дрона. Оккупанты ударили дроном по автомобилю, ехавшему по автодороге в Веселянке Запорожского района.
В результате атаки российским FPV-дроном в Запорожской области погиб 61-летний мужчина. Об этом сообщил в соцсетях начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Оккупанты ударили дроном по автомобилю, который ехал по автодороге в Веселянке Запорожского района. Как отметил Федоров, машина повреждена, водитель погиб на месте.
Напомним
В ночь на 30 декабря россияне ударили по Запорожью. В результате обстрела поврежден объект промышленной инфраструктуры: пострадал человек. Взрывной волной повреждены частные дома рядом с местом удара.
Также УНН сообщал, что 26 декабря российские оккупанты сбросили авиабомбу на дом в Запорожском районе. Погиб один человек, еще трое пострадали.