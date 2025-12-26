$41.930.22
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частини
Ексклюзив
08:30 • 7432 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 4720 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 10682 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 10659 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 12978 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 22383 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 72598 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 70197 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рік
25 грудня, 09:37 • 85382 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзі
росіяни КАБом влучили в будинок на Запоріжжі: є загиблий та поранені

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Внаслідок ворожої атаки на Запорізький район загинув 58-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення. Російська керована авіабомба влучила у приватний будинок.

росіяни КАБом влучили в будинок на Запоріжжі: є загиблий та поранені

Російські війська вдарили авіабомбою по будинку у Запорізькому районі, є загиблий та 3 постраждалих, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН

Одна людина загинула, три - поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. російська керована авіабомба влучила у приватний будинок

- написав Федоров.

Як повідомив голова ОВА, "58-річний чоловік загинув, дві жінки та чоловік отримали поранення". Постраждалим, з його слів, надана уся необхідна допомога.

Доповнення

Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області о 10:47, а згодом, що було чутно вибух і в одному із районів Запоріжжя. 

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Нерухомість
Війна в Україні
Запорізька область
Запоріжжя