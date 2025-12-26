росіяни КАБом влучили в будинок на Запоріжжі: є загиблий та поранені
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Запорізький район загинув 58-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення. Російська керована авіабомба влучила у приватний будинок.
Російські війська вдарили авіабомбою по будинку у Запорізькому районі, є загиблий та 3 постраждалих, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Одна людина загинула, три - поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. російська керована авіабомба влучила у приватний будинок
Як повідомив голова ОВА, "58-річний чоловік загинув, дві жінки та чоловік отримали поранення". Постраждалим, з його слів, надана уся необхідна допомога.
Доповнення
Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області о 10:47, а згодом, що було чутно вибух і в одному із районів Запоріжжя.