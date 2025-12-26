россияне КАБом попали в дом на Запорожье: есть погибший и раненые
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Запорожский район погиб 58-летний мужчина, еще три человека получили ранения. Российская управляемая авиабомба попала в частный дом.
Российские войска ударили авиабомбой по дому в Запорожском районе, есть погибший и 3 пострадавших, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Как сообщил глава ОВА, "58-летний мужчина погиб, две женщины и мужчина получили ранения". Пострадавшим, по его словам, оказана вся необходимая помощь.
Дополнение
Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области в 10:47, а затем, что был слышен взрыв и в одном из районов Запорожья.