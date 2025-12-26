$41.930.22
10:07 • 3102 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 6860 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 14596 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 10285 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 15843 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 12550 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 14152 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 23118 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 75364 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 70991 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
россияне КАБом попали в дом на Запорожье: есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 768 просмотра

В результате вражеской атаки на Запорожский район погиб 58-летний мужчина, еще три человека получили ранения. Российская управляемая авиабомба попала в частный дом.

россияне КАБом попали в дом на Запорожье: есть погибший и раненые

Российские войска ударили авиабомбой по дому в Запорожском районе, есть погибший и 3 пострадавших, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН

Один человек погиб, трое - ранены в результате вражеской атаки на Запорожский район. российская управляемая авиабомба попала в частный дом

- написал Федоров.

Как сообщил глава ОВА, "58-летний мужчина погиб, две женщины и мужчина получили ранения". Пострадавшим, по его словам, оказана вся необходимая помощь.

Дополнение

Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области в 10:47, а затем, что был слышен взрыв и в одном из районов Запорожья. 

Юлия Шрамко

Война в Украине
Недвижимость
Война в Украине
Запорожская область
Запорожье