російський fpv-дрон атакував автомобіль у Запорізькій області, водій загинув

$42.220.15
49.650.10
ukenru
12:27 • 360 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 3338 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 7006 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 13367 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 15692 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 21598 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 22571 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 29745 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 30224 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 23117 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
4м/с
74%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
рф запустила дезінформаційну кампанію щодо переходу Болгарії на євро30 грудня, 02:49 • 11217 перегляди
Україну накриє хмарна погода зі снігом та ожеледицею: прогноз погоди на 30 грудняPhoto30 грудня, 03:49 • 5694 перегляди
США ліквідували наркотерористів у Тихому океані: деталі удару по судну30 грудня, 04:04 • 12257 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 10113 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 5254 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 5602 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 10320 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto09:46 • 13367 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 44130 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 44552 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Туск
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Чернігівська область
Село
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 23692 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 36849 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 45059 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 55622 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 165586 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Facebook
Instagram

російський fpv-дрон атакував автомобіль у Запорізькій області, водій загинув

Київ • УНН

 • 46 перегляди

61-річний чоловік загинув у Запорізькій області внаслідок атаки російського fpv-дрона. Окупанти вдарили дроном по автівці, що їхала автодорогою у Веселянці Запорізького району.

російський fpv-дрон атакував автомобіль у Запорізькій області, водій загинув

Внаслідок атаки російським fpv-дроном у Запорізькій області загинув 61-річний чоловік. Про це повідомив у соцмережах начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Окупанти вдарили дроном по автівці, яка їхала автодорогою у Веселянці Запорізького району. Як зазначив Федоров, машина пошкоджена, водій загинув на місці.

Нагадаємо

У ніч на 30 грудня росіяни вдарили по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури: постраждала людина. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки поруч з місцем удару.

Також УНН повідомляв, що 26 грудня російські окупанти скинули авіабомбу на будинок у Запорізькому районі. Загинула одна людина, ще троє постраждали.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Нерухомість
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Запорізька область
Запоріжжя