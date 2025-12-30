російський fpv-дрон атакував автомобіль у Запорізькій області, водій загинув

Внаслідок атаки російським fpv-дроном у Запорізькій області загинув 61-річний чоловік. Про це повідомив у соцмережах начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Окупанти вдарили дроном по автівці, яка їхала автодорогою у Веселянці Запорізького району. Як зазначив Федоров, машина пошкоджена, водій загинув на місці.

Нагадаємо

У ніч на 30 грудня росіяни вдарили по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури: постраждала людина. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки поруч з місцем удару.

Також УНН повідомляв, що 26 грудня російські окупанти скинули авіабомбу на будинок у Запорізькому районі. Загинула одна людина, ще троє постраждали.