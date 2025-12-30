Отдал приказ о расстреле мирных жителей в Буче: сообщено о подозрении военнослужащему рф

Прокуроры сообщили о подозрении в отдаче приказа на умышленное убийство гражданских военнослужащему вс рф — командиру боевой машины одного из десантно-штурмовых подразделений. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в марте 2022 года подозреваемый приказал экипажу БМД-2 открыть огонь по гражданскому автомобилю, в котором находились трое мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться.

Автомобиль не имел никаких признаков принадлежности к военным объектам.

Экипаж произвел не менее 15 выстрелов из 30-мм пушки, после остановки авто огонь был открыт повторно.

В результате обстрела погибли водитель и двое пассажиров.

"Ему инкриминировано отдание приказа о нарушении законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством гражданских (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Напомним

Офис Генпрокурора начал расследование расстрела двух украинских военнопленных представителями ВС РФ 27 декабря 2025 года в селе Шахово Покровского района. Оккупанты заставили их раздеться и расстреляли, что является грубым нарушением Женевских конвенций.