Отдал приказ о расстреле мирных жителей в Буче: сообщено о подозрении военнослужащему рф
Киев • УНН
Прокуроры сообщили о подозрении командиру боевой машины рф за приказ расстрелять гражданский автомобиль в Буче. Трое мирных жителей погибли в результате обстрела из 30-мм пушки.
Прокуроры сообщили о подозрении в отдаче приказа на умышленное убийство гражданских военнослужащему вс рф — командиру боевой машины одного из десантно-штурмовых подразделений. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, в марте 2022 года подозреваемый приказал экипажу БМД-2 открыть огонь по гражданскому автомобилю, в котором находились трое мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться.
Автомобиль не имел никаких признаков принадлежности к военным объектам.
Экипаж произвел не менее 15 выстрелов из 30-мм пушки, после остановки авто огонь был открыт повторно.
В результате обстрела погибли водитель и двое пассажиров.
"Ему инкриминировано отдание приказа о нарушении законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством гражданских (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Напомним
Офис Генпрокурора начал расследование расстрела двух украинских военнопленных представителями ВС РФ 27 декабря 2025 года в селе Шахово Покровского района. Оккупанты заставили их раздеться и расстреляли, что является грубым нарушением Женевских конвенций.