Отдал приказ о расстреле мирных жителей в Буче: сообщено о подозрении военнослужащему рф

12:27 • 1126 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 4426 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 8522 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 14317 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 16189 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 21873 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 22788 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 29854 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 30298 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 23169 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
Украину накроет облачная погода со снегом и гололедицей: прогноз погоды на 30 декабряPhoto30 декабря, 03:49 • 6624 просмотра
США ликвидировали наркотеррористов в Тихом океане: детали удара по судну30 декабря, 04:04 • 12827 просмотра
Более 3000 мигрантов погибли в этом году, пытаясь добраться до побережья Испании30 декабря, 05:02 • 3654 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 11116 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 6916 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 6954 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 11137 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto09:46 • 14317 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 44618 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 45006 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Туск
Лавров Сергей Викторович
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Черниговская область
Село
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 23945 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 37141 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 45292 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 55865 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 165878 просмотра
Отдал приказ о расстреле мирных жителей в Буче: сообщено о подозрении военнослужащему рф

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Прокуроры сообщили о подозрении командиру боевой машины рф за приказ расстрелять гражданский автомобиль в Буче. Трое мирных жителей погибли в результате обстрела из 30-мм пушки.

Отдал приказ о расстреле мирных жителей в Буче: сообщено о подозрении военнослужащему рф

Прокуроры сообщили о подозрении в отдаче приказа на умышленное убийство гражданских военнослужащему вс рф — командиру боевой машины одного из десантно-штурмовых подразделений. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в марте 2022 года подозреваемый приказал экипажу БМД-2 открыть огонь по гражданскому автомобилю, в котором находились трое мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться.

Автомобиль не имел никаких признаков принадлежности к военным объектам.

Экипаж произвел не менее 15 выстрелов из 30-мм пушки, после остановки авто огонь был открыт повторно.

В результате обстрела погибли водитель и двое пассажиров.

Главе российской застенки, где убили журналистку Викторию Рощину, заочно сообщили о подозрении26.12.25, 15:38 • 3221 просмотр

"Ему инкриминировано отдание приказа о нарушении законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством гражданских (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Напомним

Офис Генпрокурора начал расследование расстрела двух украинских военнопленных представителями ВС РФ 27 декабря 2025 года в селе Шахово Покровского района. Оккупанты заставили их раздеться и расстреляли, что является грубым нарушением Женевских конвенций.

Ольга Розгон

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины