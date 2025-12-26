Главе российской застенки, где убили журналистку Викторию Рощину, заочно сообщили о подозрении
СБУ, Нацполиция и Офис генпрокурора заочно сообщили о подозрении Вячеславу Перевозкину, начальнику СИЗО №3 в Пермском крае РФ. Его подозревают в жестоком обращении, пытках и убийстве украинской журналистки Виктории Рощиной и мэра Евгения Матвеева.
Служба безопасности, Национальная полиция и Офис генпрокурора заочно сообщили о подозрении главе российской пыточной, где убили украинскую журналистку Викторию Рощину. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Подробности
Речь идет о вячеславе перевозкине, который с 22 июля 2024 года занимает должность начальника Федерального казенного учреждения следственный изолятор № 3 Главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю РФ.
В сентябре 2024 года в указанной пыточной убили украинскую журналистку Викторию Рощину и городского голову Днепрорудненской территориальной общины Васильевского района Запорожской области Евгения Матвеева.
По материалам дела, смерть потерпевших наступила в результате жестокого обращения, пыток и неоказания необходимой медицинской помощи, что находилось в прямой причинной связи с действиями и бездействием руководства следственного изолятора.
Как установило расследование, Перевозкин отдавал преступные приказы и сознательно допускал применение физического и психологического насилия в отношении украинцев.
Украинские правоохранители задокументировали и другие факты пыток, избиений, унижения человеческого достоинства, незаконных "допросов", создания нечеловеческих условий содержания, а также умышленного неоказания надлежащей медицинской помощи незаконно удерживаемым гражданским лицам. Такое поведение имело системный, умышленный и репрессивный характер.
По материалам СБУ Вячеславу Перевозкину заочно сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 438 (жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 2 ст. 438 (жестокое обращение с гражданским населением, сопряженное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
За совершение указанных преступлений ему грозит пожизненное лишение свободы.
