13:36
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
26 декабря, 08:10
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
публикации
Эксклюзивы
Главе российской застенки, где убили журналистку Викторию Рощину, заочно сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 796 просмотра

СБУ, Нацполиция и Офис генпрокурора заочно сообщили о подозрении Вячеславу Перевозкину, начальнику СИЗО №3 в Пермском крае РФ. Его подозревают в жестоком обращении, пытках и убийстве украинской журналистки Виктории Рощиной и мэра Евгения Матвеева.

Главе российской застенки, где убили журналистку Викторию Рощину, заочно сообщили о подозрении

Служба безопасности, Национальная полиция и Офис генпрокурора заочно сообщили о подозрении главе российской пыточной, где убили украинскую журналистку Викторию Рощину. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Подробности

Речь идет о вячеславе перевозкине, который с 22 июля 2024 года занимает должность начальника Федерального казенного учреждения следственный изолятор № 3 Главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю РФ.

В сентябре 2024 года в указанной пыточной убили украинскую журналистку Викторию Рощину и городского голову Днепрорудненской территориальной общины Васильевского района Запорожской области Евгения Матвеева.

По материалам дела, смерть потерпевших наступила в результате жестокого обращения, пыток и неоказания необходимой медицинской помощи, что находилось в прямой причинной связи с действиями и бездействием руководства следственного изолятора.

Погибшую журналистку Рощину держали в одном из самых жестоких изоляторов рф - правозащитники11.10.24, 14:34 • 15019 просмотров

Как установило расследование, Перевозкин отдавал преступные приказы и сознательно допускал применение физического и психологического насилия в отношении украинцев.

Украинские правоохранители задокументировали и другие факты пыток, избиений, унижения человеческого достоинства, незаконных "допросов", создания нечеловеческих условий содержания, а также умышленного неоказания надлежащей медицинской помощи незаконно удерживаемым гражданским лицам. Такое поведение имело системный, умышленный и репрессивный характер.

По материалам СБУ Вячеславу Перевозкину заочно сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 438 (жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
    • ч. 2 ст. 438 (жестокое обращение с гражданским населением, сопряженное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

      За совершение указанных преступлений ему грозит пожизненное лишение свободы.

      ЕС ввел санкции против руководства СИЗО, где погибла украинская журналистка Рощина20.11.25, 20:38 • 4348 просмотров

      Ольга Розгон

      Война в УкраинеКриминал и ЧП
      Военное положение
      Война в Украине
      Пожизненное лишение свободы
      Национальная полиция Украины
      Запорожская область
      Служба безопасности Украины