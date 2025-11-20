ЕС ввел санкции против руководства СИЗО, где погибла украинская журналистка Рощина

Фото: Facebook/Виктория Рощина

Евросоюз ввел санкции против 10 российских судей и силовиков, причастных к нарушению прав человека и репрессиям в РФ, сообщает пресс-служба ЕС, пишет УНН.

Подробности

Список включает сотрудников управления ФСИН по Ростовской области, которых в ЕС считают ответственными за пытки и гибель 15 заключенных, среди которых была 27-летняя украинская журналистка Виктория Рощина.

Украинская журналистка Виктория Рощина посмертно получит престижную международную награду за мужество

Журналистка попала в российский плен в августе 2023 года, ее удерживали в полиции и СИЗО на оккупированных территориях Украины и в России. По свидетельствам очевидцев, Рощину пытали, она резко похудела и не могла ходить без посторонней помощи.

Ожидалось, что в сентябре 2024 года ее включат в обмен пленными, но РФ объявила о ее смерти. Тело журналистки с признаками пыток передали Украине в феврале 2025 года.

Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозрении