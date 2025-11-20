ЕС ввел санкции против руководства СИЗО, где погибла украинская журналистка Рощина

$42.090.00
Зеленский согласился на переговоры по мирному плану Трампа для Украины - СМИ
16:14 • 24920 просмотра
Зеленский получил от США проект плана для завершения войны
15:56 • 23870 просмотра
В Украине 21 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Эксклюзив
15:30 • 35332 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
13:38 • 47569 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации
Эксклюзив
13:09 • 53999 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
20 ноября, 12:48 • 25763 просмотра
Плей-офф отбора на ЧМ: сборная Украины узнала соперника
20 ноября, 12:24 • 55473 просмотра
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах
20 ноября, 12:24 • 40851 просмотра
Подъем экономики: авиастроение возвращает в бюджет 2,5 гривны на каждую гривну льгот
Эксклюзив
20 ноября, 08:56 • 53896 просмотра
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
ГУР обнародовало данные российских учителей, которые "перевоспитывают" украинских детей на оккупированных территориях
Ракетный удар рф по Тернополю 19 ноября: спасатели нашли живого попугая среди обломков дома
Три украинские АЭС потеряли подключение к высоковольтным линиям после атаки рф 19 ноября - МАГАТЭ
Меган Маркл появилась на обложке Harper's Bazaar
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждого
публикации
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto15:45 • 21716 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
Эксклюзив
15:30 • 35290 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации13:38 • 47530 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
Эксклюзив
13:09 • 53976 просмотра
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах20 ноября, 12:24 • 55453 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's Bazaar
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом доме
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсацию
ЕС ввел санкции против руководства СИЗО, где погибла украинская журналистка Рощина

Киев • УНН

 • 290 просмотра

ЕС ввел санкции против 10 российских судей и силовиков, причастных к нарушению прав человека и репрессиям в РФ. Список включает сотрудников управления ФСИН по Ростовской области, ответственных за пытки и гибель 15 заключенных, среди которых была 27-летняя украинская журналистка Виктория Рощина.

ЕС ввел санкции против руководства СИЗО, где погибла украинская журналистка Рощина
Фото: Facebook/Виктория Рощина

Евросоюз ввел санкции против 10 российских судей и силовиков, причастных к нарушению прав человека и репрессиям в РФ, сообщает пресс-служба ЕС, пишет УНН.

Подробности

Список включает сотрудников управления ФСИН по Ростовской области, которых в ЕС считают ответственными за пытки и гибель 15 заключенных, среди которых была 27-летняя украинская журналистка Виктория Рощина. 

Украинская журналистка Виктория Рощина посмертно получит престижную международную награду за мужество04.09.25, 14:56 • 2885 просмотров

Журналистка попала в российский плен в августе 2023 года, ее удерживали в полиции и СИЗО на оккупированных территориях Украины и в России. По свидетельствам очевидцев, Рощину пытали, она резко похудела и не могла ходить без посторонней помощи.

Ожидалось, что в сентябре 2024 года ее включат в обмен пленными, но РФ объявила о ее смерти. Тело журналистки с признаками пыток передали Украине в феврале 2025 года.

Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозрении07.08.25, 09:56 • 53629 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Европейский Союз
Украина